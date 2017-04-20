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Минсельхоз направит 22,5 млн руб. на поддержку малых форм хозяйствования
Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области начался прием документов для участия в подпрограммах «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» и в мероприятии «Грантовая поддержка на создание условий для расширения и модернизации материально-технической базы кооперативов». Документы принимаются до 18 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Начинающие фермеры могут направить грант на приобретение земельных участков, племенных сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, семян, удобрений и ядохимикатов. Размер гранта составляет не более 1,5 млн руб. с привлечением не менее 10% собственных средств.
По программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» грант может быть направлен на строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих помещений или производственных объектов по переработке продукции животноводства, на их комплектацию оборудованием и техникой, покупку племенных сельскохозяйственных животных. Размер гранта составляет не более 11 млн руб. с привлечением не менее 40% собственных средств.
Сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам гранты предоставляются на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, приобретение и монтаж оборудования, специализированного транспорта, уплату части взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств. Сумма субсидий для каждого кооператива составляет не более 10 млн руб. с привлечением не менее 40% собственных средств.
Представленные пакеты документов будут оцениваться по методике балльной системы оценок, в которой учитывается срок ведения производственной деятельности, наличие в собственности либо в пользовании земельных участков сельхозназначения, сельхозтехники и поголовья животных, отдаленность хозяйства от районных центров, срок окупаемости бизнес-плана, количество рабочих мест, которые планируется создать, и другие критерии.
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2017-04-20 12:02:15
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