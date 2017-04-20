ЦУП ВСТО продолжает строительство двух резервуаров для хранения нефти на ГНПС № 1 «Тайшет» в Иркутской области

12:38 - Иркутск. Сибирские новости - ООО «ЦУП ВСТО» продолжает сварочно-монтажные работы на двух …

ИрГАУ возобновил прием абитуриентов

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) …

Центр СПИД победил во Всероссийском конкурсе Здоровье нации

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными …

Экспедиция «Байкал-Аляска» готовится повторить путь сибирских купцов XVIII-XIX веков

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские туроператоры разработали маршрут экспедиции «Байкал - Аляска», …

В Иркутске планируется благоустроить территорию сада им. А. К. Томсона

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске планируется благоустроить территорию сада им. А. К. Томсона по …

В Бодайбинском районе задержан молодой человек, застреливший отца своей подруги

12:04 - Иркутск. Сибирские новости - В среду сотрудники полиции в ходе проведения поисковых мероприятий по розыску …

Минсельхоз направит 22,5 млн руб. на поддержку малых форм хозяйствования

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области начался прием документов …

Заксобрание поддержало ходатайство о награждении Валерия Лукина знаком «За заслуги перед Иркутской областью»

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания на сессии 19 апреля приняли решение поддержать …

В Байкальске перед судом предстанет женщина, оставившая малолетних детей без присмотра

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Следственные органы регионального СУ СКР завершили расследование уголовного …

Угроза «провала» программы по расселению аварийного жилья не дает спать министру строительства

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Угроза невыполнения регионом программы по переселению граждан из аварийного …