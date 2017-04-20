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В Бодайбинском районе задержан молодой человек, застреливший отца своей подруги

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Иркутск. Сибирские новости - В среду сотрудники полиции в ходе проведения поисковых мероприятий по розыску без вести пропавшего 35-летнего мужчины обнаружили его а/м «УАЗ-Патриот». Позже около моста на окраине п. Кропоткин с пулевыми ранениями головы найдено тело мужчины. По данному факту следственные органы регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В кратчайшие сроки сотрудники полиции совместно со следователями СКР установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Следователям СКР он пояснил, что между ними возник конфликт на почве того, что мужчина не желал, чтобы молодой человек общался с его 14-летней дочерью. В результате при встрече подозреваемый произвел несколько выстрелов из пневматического ружья в голову мужчины, после чего вывез его на автомобиле к реке и сбросил тело с моста.

В настоящее время молодой человек задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-04-20 12:04:15




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