|
ЦУП ВСТО продолжает строительство двух резервуаров для хранения нефти на ГНПС № 1 «Тайшет» в Иркутской области
12:38 - Иркутск. Сибирские новости - ООО «ЦУП ВСТО» продолжает сварочно-монтажные работы на двух …
ИрГАУ возобновил прием абитуриентов
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) …
Центр СПИД победил во Всероссийском конкурсе Здоровье нации
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными …
Экспедиция «Байкал-Аляска» готовится повторить путь сибирских купцов XVIII-XIX веков
12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутские туроператоры разработали маршрут экспедиции «Байкал - Аляска», …
В Иркутске планируется благоустроить территорию сада им. А. К. Томсона
12:06 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске планируется благоустроить территорию сада им. А. К. Томсона по …
В Бодайбинском районе задержан молодой человек, застреливший отца своей подруги
12:04 - Иркутск. Сибирские новости - В среду сотрудники полиции в ходе проведения поисковых мероприятий по розыску …
Минсельхоз направит 22,5 млн руб. на поддержку малых форм хозяйствования
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области начался прием документов …
Заксобрание поддержало ходатайство о награждении Валерия Лукина знаком «За заслуги перед Иркутской областью»
12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания на сессии 19 апреля приняли решение поддержать …
В Байкальске перед судом предстанет женщина, оставившая малолетних детей без присмотра
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Следственные органы регионального СУ СКР завершили расследование уголовного …
Угроза «провала» программы по расселению аварийного жилья не дает спать министру строительства
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Угроза невыполнения регионом программы по переселению граждан из аварийного …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В пятницу по области ожидается мокрый снег и метели. В целом по области облачная с прояснениями погода, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter провел опрос среди жителей Иркутска, чтобы выяснить, как родительство отражается на карьере и возможно ли успешное совмещение семьи и работы.
Актуально
С 10 по 30 апреля 2017 года в Иркутске впервые проходит масштабный марафон по сбору макулатуры в вузах «ЭКОЗАЧЁТ», организованный проектами «Эко-инициатива» и «Спаси дерево».
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, примет участие в спортивно-музыкальном празднике, который пройдет в Байкальске на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» 22 апреля в честь закрытия сезона. Гости мероприятия протестируют качество связи Tele2, воспользуются бесплатным Wi Fi, получат в подарок несгораемые ски-пассы от Tele2.
Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 апреля 2017 года достиг 12,51 млрд рублей, увеличившись на 34% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил рекламную кампанию в поддержку нового тарифного плана «Мой Tele2». Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют честный подход оператора к ценообразованию: размер абонентской платы на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.