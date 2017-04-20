Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 21.04.2017, 03:44
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.18 (+0.20)
EUR 60.26 (+0.65)
10 CNY 81.56 (+0.26)
Информер праздники сегодня

В Иркутске планируется благоустроить территорию сада им. А. К. Томсона

Фото: ИОХМ
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске планируется благоустроить территорию сада им. А. К. Томсона по предложению горожан. Об этом в ходе субботника сообщила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Она отметила, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году на особо охраняемой природной территории сада планируется установить ограждения, малые архитектурные формы, сформировать дорожно-тропиночные сети, провести озеленение и восстановление посадок. Кроме того, будет организовано ярмарочно-выставочное пространство.

"Символично, что в год экологии происходит возрождение сада имени Томсона. Сегодняшний субботник - это начало большой работы по благоустройству и восстановлению природной исторической территории", - подчеркнула Е. Федорова.

В уборке приняли участие около 300 человек. Это команды студенческого актива общества охраны природы, технического университета, экологические объединения школ №№ 7, 67, 68, 45, общественное объединение «Счастливая семья». Почетными гостями мероприятия стали представители клуба садоводов-опытников им. А. К. Томсона.

Организаторами массовой экологической акции являются управление экологии администрации города Иркутска, областное отделение Всероссийского общества охраны природы и Дворец детского творчества областного центра.

Ссылки по теме:

2017-04-20 12:06:01




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!