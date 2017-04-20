Экспедиция «Байкал-Аляска» готовится повторить путь сибирских купцов XVIII-XIX веков

Иркутск. Сибирские новости - Иркутские туроператоры разработали маршрут экспедиции «Байкал - Аляска», повторяющий путь сибирских купцов XVIII - XIX веков. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. Также в мероприятии приняли участие Руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, руководитель экспедиции «Байкал - Аляска» Анатолий Казакевич.



Экспедиция «Байкал - Аляска» - это историко-географический проект, который открывает современным туристам Восток России, Тихий океан и Аляску. Проект включен в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области в 2017 году. В прошлом году участники экспедиции провели три разведывательных этапа на территориях Иркутской области (озеро Байкал), Республики Саха (Якутия) - река Лена, Хабаровского края (крупнейшее в мире месторождение платины Кондёр) и на Камчатке. В 2017 организаторы планируют пройти весь маршрут полностью: от Байкала до Аляски протяженностью 13,8 тыс. км на разборном парусном тримаране океанского класса, с перевозкой его через два водораздельных хребта в Иркутской области и Якутии.



"Проект уникальный - впервые за 150 лет будет пройден исторический маршрут. Он важен с точки зрения узнаваемости, имиджа Иркутской области. И нам особенно приятно, что наши земляки готовы на такой без преувеличения героический поход: пройти от Иркутска до Америки на надувном катамаране", - отметил А. Логашов.

Маршрут проходит через шесть регионов РФ: Иркутская область, Бурятия, Якутия, Хабаровский край, Магаданская область, Камчатский край, а также через штат Аляска. Маршрут рассчитан на 3 месяца.



Экспедиция стартует 30 мая в Иркутске, и по плану должна завершиться на Аляске 30 августа. Судно строит Анатолий Кулик из Новосибирска - практически единственный в России специалист в этой области.



"Мы решили не экспериментировать и выбрать максимально надежный вариант, поскольку маршрут действительно сложный, особенно на участке в Тихом океане: средняя температура воды +7°С, шторма могут быть очень серьезные. Маршрут состоит из шести этапов. Частичная пересменка экипажа будет в городах Северобайкальск, Якутск, Охотск, Петропавловск-Камчатский, Датч-Харбор через которые пролегает маршрут. На каждом этапе будет участвовать от 6 до 8 человек. Всего в экспедиции заняты порядка 20 - 25 человек. Это жители Москвы, Ростова-на-Дону, Иркутска, Якутска, Камчатки. Мы также подбираем сейчас членов экипажа в Америке, хотелось бы, чтобы состав экспедиции был международный", - рассказал Анатолий Казакевич.



Как отметили организаторы, многие хотели бы принять участие в экспедиции, но не все готовы путешествовать в таких экстремальных условиях. Поэтому было решено создать и опробовать туристические программы сопровождения. Разработано четыре программы: Байкал, Якутия, Камчатка с островом Беринга и Аляска, куда можно прилететь на самолете в даты прохождения катамарана и совместно провести несколько дней с основной экспедиционной командой.



"Это говорит о том, что экспедиция становится зонтичным туристским брендом, и эти маршруты могут быть востребованы. Это также доказывает тот факт, что туризм в Иркутской области возможен не только на берегу Байкала, но и на других территориях, в частности, на реке Лена. По линии представительства Ростуризма в США и Канаде на прошлой неделе была проведена пресс-конференция в Вашингтоне, где были презентованы туристические возможности России, в том числе, проект «Байкал - Аляска»", - рассказала Е. Сливина.



Проведение международной экспедиция «Байкал-Аляска» поддержано министерством развития Дальнего Востока, правительством Иркутской области, правительством Хабаровского Края, министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, министерством региональной политики Новосибирской области, Русским Географическим Обществом. По итогам реализации проекта будет создан цикл телевизионных передач, издана фотокнига. С целью развития туризма в Байкальском регионе и на Дальнем Востоке создается открытый туристический путеводитель по всему маршруту.



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2017-04-20 12:08:06