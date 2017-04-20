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Центр СПИД победил во Всероссийском конкурсе Здоровье нации

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД) победил во Всероссийском открытом конкурсе «Здоровье нации». В среду вечером в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» главному врачу организации Юлии Плотниковой вручили награду за акцию «Об этом можно говорить».

Врачи провели ее летом прошлого года совместно с волонтерами международного движения «Танцуй ради жизни» (dance4life), ООО «Арттелье» и группой компаний «VID MEDIA» на площади около Музея истории Иркутска. Тогда в течение 4 часов проходило выступление известных иркутских музыкальных и танцевальных коллективов, профилактическая лотерея, а также консультирование и тестирование на ВИЧ зрителей акции. Кульминацией стало зрелищное проекционное шоу на фасаде музея на тему любви, верности и необходимости поддержки своих близких и зашиты от опасного вируса в условиях глобальной пандемии ВИЧ-инфекции.

"За эту акцию мы получаем награду уже во второй раз, - поделилась главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. - Впервые это произошло в конце ноября прошлого года на всероссийском конкурсе «Лучший СПИД-центр», проводимом министерством здравоохранения РФ. Мы очень рады, что наши действия имеют эффект не только в регионе, но и получают признание на уровне страны. Лично меня это вдохновляет на продолжение и усиление работы в том же направлении".

Конкурс инновационных проектов проводится общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» под руководством известного врача, главного кардиохирурга России, профессора РАН и РАМН Лео Бокерии при поддержке минздрава РФ, минобрнауки РФ, минкультуры РФ, минспорта РФ, минприроды РФ, минтруда, министерства сельского хозяйства РФ, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростуризма, НИИ Питания, МНПЦ наркологии, МГУ им. М. В. Ломоносова. Целью организаторов, как сообщает официальный сайт, стало привлечение внимания власти, бизнеса, профессиональных объединений, общественных организаций к реализации программ создания здоровьесберегающей среды, условий для выбора и ведения здорового образа жизни. Одной из главных задач является выявление и распространение лучших проектов по созданию условий для выбора и ведения здорового образа жизни.

Акцию «Об этом можно говорить» решили сделать ежегодной. Как сообщал ранее Центр СПИД, увеличение просветительских мероприятий изменило обстановку с распространением ВИЧ-инфекции в регионе. Рост охвата тестированием стал существенно опережать рост заболеваемости. А на самой проблемной территории (в Иркутске) за 2 года произошло снижение новых случаев ВИЧ-инфекции на 19,1%.

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2017-04-20 12:14:15




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