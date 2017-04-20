Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 21.04.2017, 03:46
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.18 (+0.20)
EUR 60.26 (+0.65)
10 CNY 81.56 (+0.26)
Информер праздники сегодня

ИрГАУ возобновил прием абитуриентов

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) разрешила возобновить набор абитуриентов в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского. Вся образовательная деятельность ИрГАУ осуществляется в полном объеме в соответствии с действующей лицензией и аккредитацией.

«Приемная компания 2017 года пройдет в строгом соответствии с ранее объявленным графиком и условиями приема в вуз», - сообщается на сайте университета.

Напомним, запрет был наложен в конце марта за неисполнение предписания в установленные сроки. Запрет на прием обучающихся не налагал иных ограничений на образовательную деятельность вуза.

Ссылки по теме:

2017-04-20 12:17:22




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!