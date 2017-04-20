ЦУП ВСТО продолжает строительство двух резервуаров для хранения нефти на ГНПС № 1 «Тайшет» в Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - ООО «ЦУП ВСТО» продолжает сварочно-монтажные работы на двух резервуарах для хранения нефти на головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) № 1 «Тайшет» в Иркутской области.
Строительство резервуаров № 7 и № 8 объемом по 50 тыс. куб. м каждый (РВСПК-50 000) ведется в рамках четвертого этапа проекта по расширению пропускной способности нефтепровода «Сковородино - Мохэ» до 30 млн. тонн нефти в год.
К строительству резервуаров ООО «ЦУП ВСТО» приступило в апреле 2016 года. В основание фундаментов обоих резервуаров было забито 2,944 тыс. сваи, уложено 5,6 тыс. куб. м бетона и 6 тыс. куб. м песка, проведена укладка кабеля электрохимической защиты и гидрофобного слоя.
Кроме того, последовательно выполнены монтаж и сварка металлоконструкций днища, стенки и плавающей крыши резервуара № 8. Далее планируется монтаж площадок обслуживания, монтаж затвора плавающей крыши и закладных конструкций для прокладки трубопроводов пожаротушения и кабельной продукции.
На резервуаре № 7 строителям предстоит закончить сборку и сварку стенки и крыши.
В рамках заключительного этапа будут проведены гидравлические испытания резервуаров, нанесена антикоррозийная защита. После ввода в эксплуатацию новых РВСПК объем резервуарного парка ГНПС № 1 «Тайшет» составит 400 тыс. куб. м нефти.
Напомним, проект расширения пропускной способности нефтепровода «Сковородино - Мохэ» включает четыре этапа. Первый этап реализован в 2014 году, на НПС № 21 «Сковородино» был установлен дополнительный магистральный насосный агрегат. В рамках второго этапа на приемо-сдаточном пункте (ПСП) «Джалинда» установлена дополнительная линия системы измерений количества и качества нефти, доработана существующая микропроцессорная система автоматики и единая система управления, в том числе система диспетчерского контроля и управления. На третьем этапе был введен в эксплуатацию резервуар для хранения нефти объемом 50 тыс. куб. м на НПС № 21 «Сковородино». В рамках четвертого этапа будут смонтированы два резервуара на ГНПС «Тайшет». Все работы по расширению пропускной способности МН «Сковородино - Мохэ» до 30 млн тонн нефти в год планируется завершить осенью 2017 года.
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2017-04-20 12:38:10