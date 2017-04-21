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Житель Нижнеилимского района осужден на 17 лет за изнасилование падчерицы

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Иркутск. Сибирские новости - Собранные следственными органами регионального СУ СКР доказательства Нижнеилимский районный суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 46-летнего Николая Муртеева. Он признан виновным в совершении преступлений по двум эпизодам п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), двум эпизодам ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2012 года Н. Муртеева, совершил в отношении 14-тилетней падчерицы насильственные действия сексуального характера. В августе того же года Муртеев повторно совершил аналогичное преступление.

Кроме того, следователями СКР установлено, что осужденный незаконно приобрел обрез охотничьего ружья, а также патроны. В марте 2016 года Н. Муртеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по ул. Нагорная п. Видим, на почве неприязненных отношений к сожительнице, возникших в ходе ссоры, угрожал ей убийством. Позже, уже вооружившись обрезом ружья, он высказал угрозы убийством несовершеннолетнему односельчанину.

Вину в совершении указанных преступлений осужденный не признал, как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, однако, собранных следствием доказательств оказалось достаточным для вынесения обвинительного приговора.

Николай Муртеев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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2017-04-21 12:09:35




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