Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 21.04.2017, 18:32
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.42 (+0.24)
EUR 60.61 (+0.35)
10 CNY 81.96 (+0.39)
Информер праздники сегодня

Ветераны Великой Отечественной войны со всей области приедут в Иркутск отпраздновать День Победы

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Ветераны Великой Отечественной войны и председатели ветеранских организаций со всей области (100 человек) приедут в Иркутск для празднования Дня Победы. Торжественные мероприятия для них состоятся пятого мая, чтобы гости успели вернуться домой и побывать 9 мая на праздниках, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в своих городах и поселках. Об этом сообщил начальник управления по правоохранительной и оборонной работе губернатора и правительства Иркутской области Геннадий Терехов.

17 участников Великой Отечественной войны в Иркутск приедут поездом, восемь - авиационным, остальные - автомобильным транспортом. Ветераны возложат венки к Вечному огню, примут участие в траурной церемонии на Амурском кладбище, где похоронены погибшие участники Великой Отечественной войны, и в торжественном митинге у памятника Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Затем для них состоится прием губернатора. Ветеранов наградят областными наградами, а также вручат ценные подарки.

«Ветераны и участники Великой Отечественной войны - это люди, которым уже далеко за 90 лет. Не все могут принять участие в таких мероприятиях, тем не менее, они все будут окружены заботой, вниманием. Мы сделаем все, что возможно, чтобы они почувствовали наше глубочайшее уважение и благодарность за подвиг, который они совершили», - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Г. Терехова.

Ветераны, которые живут в Иркутске, примут участие в мероприятиях 9 мая. Они посетят митинг и возложат венки к Вечному огню, затем с гостевой трибуны смогут посмотреть торжественное прохождение военных и силовиков, шествие участников Бессмертного полка. На различных площадках пройдут концерты, вечером в акватории Ангары у Нижней набережной в честь Дня Победы состоится праздничный салют.

Ссылки по теме:

2017-04-21 12:27:14




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!