Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 21.04.2017, 18:29
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.42 (+0.24)
EUR 60.61 (+0.35)
10 CNY 81.96 (+0.39)
Информер праздники сегодня

В Иркутске завершился городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1»

Фото: Юрий Назыров
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - ХХI городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1» завершился 21 апреля в Иркутске. В нем приняли участие 320 учащихся из 64 общеобразовательных учебных заведений города.

Первый этап конкурса проходил в течение учебного года в общеобразовательных учреждениях. Второй этап прошел в округах. В финал вышли 15 лучших команд из школ №№ 24, 11, 49, 50, 32, 29, 9,5, 14, 53, 27,67, гимназий №№ 44, 2, лицея № 2.

По итогам строевой подготовки и викторины, посвященной Великой Отечественной войне, были определены восемь победителей. Это команды из школ №№ 9, 5, 14, 53, 27, 67, гимназии № 2 и лицея № 2. Они будут нести Вахту Памяти возле Вечного огня в День Победы.

"Стать постовцем нелегко - это почетное право необходимо заслужить своей хорошей учебой и активной жизненной позицией, - поздравила финалистов от имени главы города председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман. - Вы с честью доказали свое право нести почетную Вахту Памяти в День Победы. Я желаю вам быть достойными памяти героев Великой Отечественной войны".

Финалистов также поздравил председатель городского совета ветеранов Владимир Баранов. "Уверен, что из вас, ребята, выйдут настоящие патриоты нашей родины. Вы должны гордиться этим, приумножать наши славные боевые традиции и стать примером для младших школьников", - отметил В. Баранов.

Начиная с 1996 года, в преддверии Дня Победы департамент образования города Иркутска проводит конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1». Ежегодно в почетный караул заступают более полутора тысяч старшеклассников Иркутска.

Ссылки по теме:

2017-04-21 12:30:08




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!