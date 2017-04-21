В Иркутской области три многодетных семьи стали победителями конкурса по предоставлению автотранспорта

12:53 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области подвели итоги конкурса по предоставлению автотранспорта …

Молодая иркутянка подозревается в разбое

12:50 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске оперативники задержали 21-летнюю иркутянку, которая подозревается …

Работы на Байкальском тракте выполнены на 75%

12:47 - Иркутск. Сибирские новости - Работы по реконструкции Байкальского тракта на отрезке с 12 по 21 км выполнены …

Гагаринская гонка по велоспорту пройдет в Иркутске

12:44 - Иркутск. Сибирские новости - 56-я Гагаринская гонка по велоспорту пройдет 23 апреля в Иркутске в рамках …

В Иркутской области ведется подготовка к детской летней оздоровительной и трудовой кампании

12:42 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на финансирование детской оздоровительной кампании в …

Почти 40 тыс. горожан проголосовали за общественные пространства Иркутска

12:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске продолжается интернет-голосование по определению самого популярного …

Международный учебно-тренировочный летний лагерь «Айкидо - Байкал 2017» пройдет в Байкальске

12:35 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская федерация айкидо «Айкикай» проводит с 12 по 21 июня …

В Иркутске завершился городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1»

12:30 - Иркутск. Сибирские новости - ХХI городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1» завершился …

Ветераны Великой Отечественной войны со всей области приедут в Иркутск отпраздновать День Победы

12:27 - Иркутск. Сибирские новости - Ветераны Великой Отечественной войны и председатели ветеранских организаций …

Житель Нижнеилимского района осужден на 17 лет за изнасилование падчерицы

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Собранные следственными органами регионального СУ СКР доказательства Нижнеилимский …