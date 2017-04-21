Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 21.04.2017, 18:32
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.42 (+0.24)
EUR 60.61 (+0.35)
10 CNY 81.96 (+0.39)
Информер праздники сегодня

Почти 40 тыс. горожан проголосовали за общественные пространства Иркутска

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске продолжается интернет-голосование по определению самого популярного общественного пространства. Иркутянам предлагают проголосовать за благоустройство бульвара Постышева, площади Конституции, сада Томсона, пляжа Якоби, набережной в микрорайоне Солнечный и еще 15 территорий. За первые пять дней свои голоса отдали почти 40 тыс. горожан. Голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 27 апреля.

По информации комитета по градостроительной политике администрации города, в Иркутске продолжается работа по подготовке документов для реализации проектов благоустройства общественных пространств. Так, сегодня в КДЦ «Россия» прошло мероприятие по соучаствующему проектированию шести общественных пространств Ленинского округа. Также планируется утвердить ранее спроектированные совместно с жителями концепции благоустройства парка «Комсомольский» и сада Томсона.

Кроме этого, накануне жители бульвара Постышева и улицы Байкальской утвердили концепцию по обустройству Цветочного бульвара. Свои подписи под документом поставили более двухсот горожан. В соответствии с концепцией здесь планируется разделить территорию на зоны проведения массовых городских мероприятий, музыкальных и сценических выступлений, зоны тихого отдыха, посадить цветущие деревья и организовать современные газоны, обустроить фонтан, установить башню с часами и малые архитектурные формы, обеспечить комфортный доступ к территории маломобильных групп граждан, а также организовать автопарковку.

Напомним, что интернет-голосование по определению самого популярного общественного пространства Иркутска продолжается на сайте https://fkgs.admirk.ru/golosovanie.html. Для голосования предложено 20 общественных пространств. Проект победившего общественного пространства будет разработан и реализован до конца 2017 года. Решение о благоустройстве других общественных пространств будет приниматься исходя из наличия проектной документации в комитете по градостроительной политике. В целом на такое благоустройство из федерального, областного и городского бюджетов будет выделено около 200 млн руб.

Ссылки по теме:

2017-04-21 12:38:38




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!