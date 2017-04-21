Почти 40 тыс. горожан проголосовали за общественные пространства Иркутска
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске продолжается интернет-голосование по определению самого популярного общественного пространства. Иркутянам предлагают проголосовать за благоустройство бульвара Постышева, площади Конституции, сада Томсона, пляжа Якоби, набережной в микрорайоне Солнечный и еще 15 территорий. За первые пять дней свои голоса отдали почти 40 тыс. горожан. Голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продлится до 27 апреля.
По информации комитета по градостроительной политике администрации города, в Иркутске продолжается работа по подготовке документов для реализации проектов благоустройства общественных пространств. Так, сегодня в КДЦ «Россия» прошло мероприятие по соучаствующему проектированию шести общественных пространств Ленинского округа. Также планируется утвердить ранее спроектированные совместно с жителями концепции благоустройства парка «Комсомольский» и сада Томсона.
Кроме этого, накануне жители бульвара Постышева и улицы Байкальской утвердили концепцию по обустройству Цветочного бульвара. Свои подписи под документом поставили более двухсот горожан. В соответствии с концепцией здесь планируется разделить территорию на зоны проведения массовых городских мероприятий, музыкальных и сценических выступлений, зоны тихого отдыха, посадить цветущие деревья и организовать современные газоны, обустроить фонтан, установить башню с часами и малые архитектурные формы, обеспечить комфортный доступ к территории маломобильных групп граждан, а также организовать автопарковку.
Напомним, что интернет-голосование по определению самого популярного общественного пространства Иркутска продолжается на сайте https://fkgs.admirk.ru/golosovanie.html. Для голосования предложено 20 общественных пространств. Проект победившего общественного пространства будет разработан и реализован до конца 2017 года. Решение о благоустройстве других общественных пространств будет приниматься исходя из наличия проектной документации в комитете по градостроительной политике. В целом на такое благоустройство из федерального, областного и городского бюджетов будет выделено около 200 млн руб.
Ссылки по теме:
- В Иркутске планируется благоустроить территорию сада им. А. К. Томсона
- В Иркутске планируют обустроить Цветочный бульвар и Площадь фонтанов
- Лучший проект благоустройства общественного пространства Иркутска определят с помощью интернет-голосования
- Около 100 иркутян приняли участие в проектировании общественных пространств Октябрьского округа
2017-04-21 12:38:38