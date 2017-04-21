В Иркутской области ведется подготовка к детской летней оздоровительной и трудовой кампании

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на финансирование детской оздоровительной кампании в 2017 году планируется израсходовать из всех источников финансирования 817,6 млн руб. Об этом на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан. Замминистра отметила, что из областного бюджета на эти цели выделено 623,4 млн рублей, из муниципальных бюджетов - 103,2 млн руб., предприятий, учреждений, профсоюзных организаций и спонсоров - 39,1 млн. В 2017 году объем финансирования детской оздоровительной кампании из средств областного бюджета увеличен на 28,3 млн руб. Детская оздоровительная кампания 2017 года будет финансироваться в рамках подпрограммы Иркутской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы.



Для получения детских оздоровительных путевок, полностью либо частично оплаченных за счет средств бюджета Иркутской области, законные представители детей обращаются в областные государственные учреждения социального обслуживания, уполномоченные на организацию отдыха и оздоровления. По состоянию на 19 апреля подано 23,62 тыс. заявлений.



Т. Плетан отметила, что в 2017 году около 134 тыс. детей отдохнут на базе оздоровительных учреждений с 2 - 5 разовым питанием, не менее 126 тыс. детей будут охвачены малозатратными формами отдыха (многодневные походы, экспедиции, сплавы по рекам, эколого-биологические отряды, туристические слеты, трудовые бригады, отряды мэров, школьные лесничества). Запланировано, что в период детской оздоровительной кампании будут функционировать 933 оздоровительных организаций, в том числе: 70 загородных оздоровительных лагерей, 18 санаториев, 764 лагеря с дневным пребыванием детей, 42 палаточных и 39 лагерей труда и отдыха.



Как сообщила заместитель министра труду и занятости Иркутской области Елена Егорова, в настоящее время ведется подготовка к летней кампании по обеспечению занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Центрами занятости населения проработаны вопросы организации временного трудоустройства подростков в муниципалитетах и выделения на 2017 год средств на оплату труда несовершеннолетних, принимающих участие во временных работах, не ниже уровня 2016 года. Также проведены совещания с работодателями по вопросам организации временного трудоустройства подростков. Налажено взаимодействие с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделениями по делам несовершеннолетних по временной занятости подростков, состоящих на профилактическом учете.



Е. Егорова также сообщила, что бюджетами муниципальных образований Иркутской области на организацию занятости подростков в 2017 году в рамках муниципальных целевых программ предусмотрено 22,8 млн руб., что на 9% больше средств 2016 года. В настоящее время заключен 321 договор по организации временного трудоустройства подростков, в том числе 59 договоров с организациями-хозяйствующими субъектами.

Рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан создаются в бюджетных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, коммерческих организациях. Основными видами работ являются уборка и благоустройство пришкольных территорий и территорий населенных пунктов, памятников воинской славы, сельскохозяйственные работы, посильный ремонт школьных помещений, оказание помощи ветеранам. Всего в 2017 году планируется трудоустроить более 12 тыс. несовершеннолетних граждан, в том числе в летний период более 8,5 тыс.



Дополнительно к имеющимся вариантам временного трудоустройства органы занятости населения могут предоставить подросткам вакансии для трудоустройства на квотируемые рабочие места, созданные работодателями в рамках действующего в Иркутской области Закона о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. Ежемесячно около 600 работодателей Иркутской области создают или выделяют в счет квот рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних в организациях различных форм собственности. "В настоящее время банк вакансий Центров занятости населения содержит более 700 вакансий на квотируемые рабочие места, не требующие специальных знаний и специальной подготовки: подсобный рабочий, дворник, уборщик производственных и служебных помещений, оператор бюро информации, оператор ЭВМ, курьер, санитарка (мойщица), слесарь по контролю за измерительными приборами и другие), размер заработной платы по которым оставляет от 6,5 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. в месяц", - подчеркнула замминистра.



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2017-04-21 12:42:46