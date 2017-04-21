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Гагаринская гонка по велоспорту пройдет в Иркутске

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - 56-я Гагаринская гонка по велоспорту пройдет 23 апреля в Иркутске в рамках чемпионата и первенства Сибирского федерального округа. Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов со всей Сибири и Дальнего Востока.

Соревнования проводятся в лично-командном зачете. Мужчины с 19 до 22 лет выйдут на дистанцию 50 км, юниоры 17 - 18 лет - на 40 км. Гонка-критериум проходит по замкнутому кольцу: старт на бульваре Гагарина (от здания ОАО «ИрГИРЕДМЕТ»), затем велосипедисты проедут по улицам Карла Маркса, 5-ой Армии, Свердлова. Финишируют спортсмены на месте старта.

«Ценность этой гонки в ее традициях. Она всегда была знаковой для иркутских велогонщиков. Чаще всего выступаешь за свою область, соревнуешься с соперниками из других команд, а тут была возможность побороться между собой. Для ветеранов - это возможность встретиться и пообщаться», - рассказал ветеран иркутского велоспорта, мастер спорта международного класса Владимир Журавлев.

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2017-04-21 12:44:52




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