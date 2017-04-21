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Работы на Байкальском тракте выполнены на 75%

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Работы по реконструкции Байкальского тракта на отрезке с 12 по 21 км выполнены на 75%. Об этом подрядчик проинформировал заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгения Липатова во время объезда реконструируемого участка.

Уже возведены два путепровода (повороты на п. Пивовариха и п. Молодежный) и два моста через реку Волчий Ключ. Ведутся работы по формированию проезжих частей на этих строениях. С 1 мая планируется произвести переключение движения с левой оси на правую для того, чтобы приступить к работам на противоположной стороне тракта.

"Линейная протяженность этого объекта более 8 км, при этом фактическая строительная протяженность 24 км, включая перемычки, примыкания, полосы уширения. Подрядчик сейчас работает с опережением графика. Работы велись всю зиму - сооружали путепроводы, прокладывали трубы, отсыпали земляное полотно. Сейчас ведется подготовка к укладке асфальтобетонной смеси", - рассказал Е. Липатов.

Напомним, работы на данном участке ведутся второй год. В результате реконструкции движение по Байкальскому тракту на данном отрезке будет осуществляться по раздельным полосам в оба направления. После реконструкции на отрезке предусмотрено четыре остановочных пункта в обоих направлениях, оснащенных тротуарами и наружным светодиодным освещением. Кроме того, будут организованы развороты и примыкания ко всем населенным пунктам вдоль тракта. Стоимость работ по контракту на 2016 - 2017 гг. - свыше 2,9 млрд руб., из них в 2016 году - 1,51 млрд, в 2017 - 1,475 млрд. Финансирование ведется из федерального и областного бюджетов. Сдача объекта по контракту - до 31 октября 2017 года.

Заместитель министра также осмотрел отрезок тракта с 8 по 12 км, который был сдан два года назад. Подрядчику указано на провалы, появившиеся в процессе эксплуатации. "В течение ближайшего времени дирекции по эксплуатации дорог поручено провести полную ревизию дефектов, которые в течение теплого периода должны быть устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств", - пояснил Е. Липатов.

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2017-04-21 12:47:53




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