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Молодая иркутянка подозревается в разбое

Фото: ГУ МВД по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске оперативники задержали 21-летнюю иркутянку, которая подозревается в совершении разбойного нападения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 13 апреля в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило сообщение от 35-летнего мужчины. Иркутянин заявил, что в отношении него совершено имущественное преступление.

Как установили оперативники, в одном из садоводств города заявитель вместе с малознакомой девушкой распивали спиртные напитки. Однако затем спутница неожиданно схватила нож и, угрожая им, потребовала отдать ей имущество - ноутбук.

«Иркутянин выполнил требование разбойницы, и она скрылась в неизвестном направлении. В течение короткого времени установить местонахождение подозреваемой не удалось, поскольку потерпевший обратился в полицию только через две недели после совершения преступления и к тому же по информации сыщиков, девушка не имела постоянного места жительства», - говорится в сообщении.

Однако накануне она была задержана. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 с. 162 УК РФ «Разбой».

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2017-04-21 12:50:10




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