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В Иркутской области три многодетных семьи стали победителями конкурса по предоставлению автотранспорта
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области подвели итоги конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Три многодетные семьи признаны победителями конкурса.
"Иркутская область - он из немногих субъектов Российской Федерации, учредивший подобный конкурс, который направлен на укрепление института семьи и проводится в регионе пятый год. В 2013 году автомобили получили шесть семей, в 2014 году - три семьи, в 2015 году - две семьи, в 2016 - три семьи. Автомобили для победителей конкурса приобретаются в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы государственной региональной программы «Социальная поддержка населения». В этом году в конкурсе приняли участие 22 семьи", - сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.
В 2017 году обладателями автомобилей (микроавтобусов) станут: семья Игоря и Ольги Разваляевых из рабочего поселка Усть-Уда, в семье воспитываются 11 детей, 10 из них приемные, два достигли совершеннолетия; семья Натальи Сурановой из села Едогон Тулунского района, в которой воспитываются 10 детей; семья Равшана и Клары Маматкуловых из поселка Мамырь Братского района (семья воспитала троих родных детей, которые стали взрослыми), а сегодня в семье девять приемных ребят.
Торжественное вручение семьям автомобилей состоится 15 мая в рамках проведения ежегодной областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» в выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр».
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2017-04-21 12:53:57
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