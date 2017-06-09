Пассажиров электричек будут доставлять от Выдрино до Байкальска на автобусах в связи с ремонтом пути

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Пассажиров пригородных поездов будут доставлять от Выдрино до Байкальска …

День России отметят во всех территориях Ангарского городского округа

11:56 - Ангарск. Сибирские новости - В День России, 12 июня, в Ангарске, отдаленных микрорайонах и сельских территориях …

Регионам с лучшими результатами развития налогового потенциала распределят 10 млрд рублей

08:20 - Москва. Сибирские новости - Государственная Дума РФ приняла в первом чтении правительственные поправки …

Схема движения транспорта в центре Иркутска изменится 12 июня

08:02 - Иркутск. Сибирские новости - Схема движения транспорта в центре Иркутска изменится 12 июня. Это связано …

Проезд по улице Мелентьева в Иркутске закроют на год

07:56 - Иркутск. Сибирские новости - Проезд по улице Мелентьевав Иркутске закроют с 15 июня 2017 года по 30 июня …

Дополнительные поезда на юг начали курсировать с ВСЖД

06:00 - Иркутск. Сибирские новости - В летний период 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге будет курсировать …

В Ангарске высадят более 100 тысяч цветов

05:52 - Ангарск. Сибирские новости - Ангарск в этом году украсят более 100 тысяч цветов, которые будут высажены …

ЦУП ВСТО проводит гидравлические испытания новых резервуаров на ГНПС «Тайшет»

05:43 - Иркутск. Сибирские новости - ООО «ЦУП ВСТО» (дочернее общество ПАО «Транснефть») …

Сертифицированные убойные пункты должны работать к 2020 году во всех сельхозрайонах Иркутской области

05:33 - Иркутск. Сибирские новости - Все основные сельскохозяйственные районы Иркутской области должны быть обеспечены …

Оперативная группа "Заповедного Прибайкалья" задержала браконьеров с двумя медвежьими шкурами

05:13 - Иркутск. Сибирские новости - Оперативная группа «Заповедного Прибайкалья» за прошедший месяц …