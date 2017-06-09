Избранный ректор ИРНИТУ: предстоит нелегкая работа
Иркутск. Сибирские новости - Новоизбранный ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков рассказал журналистам о планах работы в данной должности, о первых действиях на посту ректора.
Напомним, конференция по выборам ректора вуза состоялась 9 июня. И.о. ректора ИРНИТУ М. Корняков набрал 181 голос, проректор университета по учебной работе Дмитрий Огнев - восемь.
«Сегодня было волнительное событие в моей жизни и жизни нашего университета. Нам предстоит нелегкая работа, потому что возглавлять вуз, в котором сегодня обучаются 17,5 тыс. студентов, 3 тыс. сотрудников - это огромная ответственность. Надо будет приложить все усилия, чтобы сделать наш вуз сильнее, прогрессивнее, конкурентоспособнее. Нужно привлекать наши инвестиционные возможности для абитуриентов, работодателей, представителей бизнеса, промышленных партнеров. Самое главное - нужно создавать такую среду, такую атмосферу, в которой, во-первых, нашим студентам интереснее будет учиться, а нашим преподавателям, научным сотрудникам - эффективно работать, занимать новые высокие результаты», - заявил М. Корняков.
Главная задача на ближайшее время, отметил он, - приемная кампания. В этом году вуз запускает бесплатный проект по изучению инженерного английского языка для всех желающих студентов. «Мы хотим, чтобы наши выпускники были конкурентоспособными, востребованными как на отечественном, так и зарубежном рынке», - подчеркнул ректор.
Также он отметил, что будущий вуз - это вуз корпоративный. «У нас есть определенные успехи в работе с промышленными компаниями, крупными корпорациями, реализуются корпоративные программы обучения и исследований. Мы планируем сделать так, чтобы наш университет стал площадкой для реализации корпоративных программ различных промышленных компаний, чтобы помогать им вместе с нами готовить для них кадры, делать научные разработки и выводить нашу промышленность на передовые позиции», - добавил М. Корняков.
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2017-06-09 11:39:32