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Краткосрочный план капремонта МКД в Иркутской области исполнен всего на 20,3%

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в рамках краткосрочного плана 2017 года по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) проведение работ запланировано в 343 МКД. На 8 июня капремонт выполнен на 20,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Хорошие темпы набраны в Тайшете (43%) и Бирюсинске (42%), Слюдянке (37%) и Байкальске (37%), Нижнеудинске (43%) и Бодайбо (36%). В Иркутске пока работы только начинаются (около 13%).

Заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов проверил, как организованы работы по капитальному ремонту МКД в Иркутске. В ходе проверки зампред правительства, председатель комитета по собственности и экономической политике регионального парламента Ольга Носенко, депутат Заксобрания и председатель попечительского совета Фонда капремонта МКД Иркутской области Дмитрий Ершов осмотрели шесть зданий (ул. Советская, 124б, 124в, 140, 142, 144, 146).

Как пояснила первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова, дома на ул. Советской в Иркутске подготовлены к покраске фасадов, выполнен ремонт крыш. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также электро- и газоснабжения. В настоящее время на некоторые виды работ проводятся дополнительные аукционы.

После встреч с жителями домов, осмотра фронта работ Р. Болотов сформулировал основную задачу, которая стоит перед правительством региона и Фондом капремонта: «В 2017 году областная программа капитального ремонта существенно увеличена по отношению к уровню прошлого года. Будет увеличена еще. Мы видим, что со стороны населения уровень доверия к программе капитального ремонта растет. Значит, наша основная задача - обеспечить высокое качество услуг по капитальному ремонту и, самое главное, проводить его комплексно».

Р. Болотов подчеркнул ряд моментов, когда зоны ответственности разных организаций и предприятий стыкуются, но не пересекаются: например, капитальный ремонт фасадов и текущий ремонт подъездов, благоустройство дворов и организация комфортных пространств. Зампред считает, что взаимодействие управляющих компаний, фонда капремонта, энергоснабжающих организаций, частного бизнеса должно быть максимально увязано в единый комплекс - любая работа должна стать системной. Свести все воедино должны органы местного самоуправления и региональные власти.

Среди особенностей текущего года Р. Болотов назвал реализацию нескольких программ: вместе с капитальным ремонтом начинается реализация приоритетной программы по созданию комфортной городской среды, значительные средства выделены на ремонт городских дорог.

«Мы видели, что в тех дворах, где отремонтированы дома, люди резко меняют отношение к окружающей среде - они благоустраивают дворы, это их личное трудовое участие. Наша задача поддержать их, дать им возможность реализовать замыслы и планы по тому ощущению комфорта, в котором они хотят жить», - отметил Р. Болотов.

Зампред призывал жителей Иркутской области, которые следят за производством работ, смелее обращаться на сайты фонда капительного ремонта МКД, министерства жилищной политики, государственного жилищного надзора со своими замечаниями и предложениями.

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2017-06-09 11:42:41




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