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На Портале госуслуг появилась возможность интерактивно заполнить декларацию по НДФЛ

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Иркутск. Сибирские новости - На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность интерактивно заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц и направить еЕ в инспекцию, подписав электронной подписью (возможно усиленной неквалифицированной).

Направление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ позволяет гражданам сообщить о доходах, получить часть уплаченных налогов за покупку недвижимости, оплату обучения или лечения, страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды, открытие инвестиционного счета, а также перечисление денежных средств на благотворительность.

Для заполнения декларации и направления ее в налоговые органы необходимо авторизоваться и выбрать тип получения услуги «Сформируйте декларацию онлайн». Далее, осуществить все пошаговые рекомендации программы.


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2017-06-09 11:45:43




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