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Соответствует ли региональному закону вопрос, выносимый КПРФ на областной референдум, решат на сессии ЗС 14 июня

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Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 14 июня планируется принять проект постановления о соответствии вопроса, предлагаемого инициативной группой для вынесения на референдум Иркутской области, требованиям регионального закона «О референдуме Иркутской области». Напомним, речь идет о референдуме КПРФ по возврату прямых выборов мэра Иркутска.

В целом, сообщает пресс-служба ЗС, в проект повестки 51-й сессии включено 23 вопроса. Так, планируется рассмотреть вопросы о награждении Почетным знаком Ю.А. Ножикова «Признание» доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, Почетного гражданина Иркутской области Михаила Винокурова и заслуженного юриста РФ, Почетного гражданина Иркутской области, бывшего председателя Заксобрания Людмилы Берлиной.

В окончательном чтении предполагается рассмотреть проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», которым предлагается проводить оценку эффективности предоставления налоговых льгот для малого бизнеса. Кроме того, будут рассмотрены отзывы на ряд федеральных законопроектов, а также заслушана информация об исполнении постановления Законодательного Собрания «О Законе Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

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2017-06-09 11:51:36




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