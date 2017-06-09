К. Алдаров: необходимо разработать механизмы поддержки МСП, реализующего проекты в сфере мусоропереработки
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области необходимо разработать механизмы поддержки представителей малого и среднего предпринимательства, которые реализуют проекты в сфере мусоропереработки. Такое мнение выразил вице-спикер Законодательного Собрания, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров, комментируя итоги I Всероссийского съезда региональных операторов и специалистов в сфере обращения с отходами.
Мероприятие, которое прошло в Москве, организовано министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с ассоциацией «Чистая страна». Делегаты съезда рассмотрели действующие нормативные правовые акты, а также предстоящие в них изменения, требования к региональным программам в сфере обращения с отходами и полномочия руководства субъектов, возможности привлечения инвестиций и другое.
Напомним, полный переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и перевод услуги по сбору и вывозу ТКО из жилищной в коммунальную сферу должен произойти в регионах до 1 января 2019 года. В Иркутской области в связи с большой площадью территории планируется привлечение двух региональных операторов для работы на севере и юге региона.
В рамках реализации данной политики в сфере обращения с отходами в Иркутской области запланировано строительство мусороперерабатывающего завода в Ангарском городском округе, а также ряда мусоросортировочных станций.
По словам К. Алдарова, важно, что на съезде были рассмотрены опыт и проблемы регионов в сфере обращения с ТКО. Так, в пяти субъектах РФ региональные операторы уже выбраны, в пяти регионах объявлены конкурсы.
По мнению парламентария, в Иркутской области работа в данном направлении должна быть ускорена, ведь от этого зависит состояние Байкала и Центральной экологической зоны.
Предполагается, что в Иркутской области конкурс на выбор региональных операторов будет проведен к лету 2018 года. «Мы должны понять, какие мощности нам требуются, начать работу с инвесторами. Пока наш регион стоит в начале этой большой работы», - цитирует К. Алдарова пресс-служба ЗС.
Особое значение, подчеркнул вице-спикер, должно быть уделено работе с населением, в том числе в вопросах установления тарифов, раздельного сбора мусора. «Все процессы сбора и утилизации отходов должны быть максимально прозрачными, необходимо тщательно проработать логистику», - сказал депутат.
На это направлены и законодательные инициативы, которые в ближайшее время будут рассмотрены в Госдуме РФ. В частности, делегаты съезда отмечали, что существующая правовая база содержит риски для участников отрасли. Она не содержит нормы по обязательному заключению договоров с региональными операторами для образователей отходов и других участников рынка.
К. Алдаров рассказал, что еще раз данную тему планируется рассмотреть уже на площадке Законодательного Собрания Иркутской области, возможно, в рамках совместного с комитетом по собственности и экономической политике «круглого стола» с участием всех заинтересованных сторон.
Должен быть проанализирован опыт прошлых лет, рассмотрены различные механизмы мотивации людей к раздельному сбору мусору, например, когда-то за собранную макулатуру давали талоны на книги.
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2017-06-09 12:33:13