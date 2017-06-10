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Аварийная ситуация на хлорном производстве филиала Группы Илим в Братске оперативно устранена

Фото: Иванна Обухович
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Усть-Илимск. Сибирские новости - На хлорном производстве филиала АО «Группа «Илим» в Братске 9 июня в 8:15 часов был обнаружен свищ на трубопроводе двуокиси хлора. Об этом сообщает директор МКУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» Братска Сергей Никитин. Образование свища обозначает деформационные изменения в виде сквозного отверстия. По мнению специалистов, причиной этого может быть точечная коррозия.

Как пояснил Сергей Никитин, на месте обнаруженной деформации сразу же была произведена замена прокладки на фланцевом соединении и наложен хомут. Выброса двуокиси хлора не произошло. По произведенным замерам газоанализаторами на 10:00 часов содержание двуокиси хлора в атмосферном воздухе составляет 0,05 мл/м3 при норме 0,1 мл/м3.

Предприятие работает в штатном режиме, угрозы населению нет. На месте работала специализированная пожарно-аварийная спасательная служба филиала ОА «Группа «Илим» в Братске в составе 12 человек, а также три человека от ООО «ЧОП «Атлант».

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2017-06-10 11:58:24




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