Акционеры ПАО "Иркутскэнерго" распределили почти 17 млрд рублей прибыли за прошлый год
Иркутск. Сибирские новости - Годовое общее собрание акционеров ПАО «Иркутскэнерго» состоялось в Иркутске. Явка акционеров составила 94,8%.
На собрании был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год. По результатам прошлого года выработка электроэнергии составила 48,1 млрд кВт.ч, из них ГЭС произвели 37,03 млрд кВт.ч, ТЭС выработали 11,04 млрд кВт.ч. Отпуск тепловой энергии составил 17,7 млн Гкал, что на 3,1% больше, чем за 2015 год.
Выручка предприятия за 2016 год составила 84,1 млрд руб., что на 3% больше предыдущего года. Показатель EBITDA - 24,6 млрд руб., что в сравнении с 2015 годом больше на 16%. Чистая прибыль - 16,97 млрд руб., рост на 34%. Инвестиции в 2016 году составили 4,209 млрд руб. Более половины общего объема капитальных вложений были направлены на выполнение программы обеспечения надежности и бесперебойности работы оборудования. На эти цели Совет директоров счел необходимым выделить 2,359 млрд руб. (56,1% от общего объема инвестиций).
Акционеры распределили прибыль в размере 16,97 млрд руб., полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2016 года. В том числе на социальные и благотворительные мероприятия направлено 325 млн руб.
Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» избран в следующем составе: первый заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент» Игорь Агейчев; главный юрист ООО «Эн+ Менеджмент» Тимур Валиев; директор по связям с общественностью ООО «Эн+ девелопмент» Елена Вишнякова; руководитель направления ООО «Эн+ Менеджмент» Андрей Коваленко; руководитель направления ООО «Эн+ Менеджмент» Олег Колесник; главный аудитор ООО «Эн+ Менеджмент» Игорь Лернер; Андрей Лихачев; руководитель проекта ООО «Эн+ девелопмент» Кирилл Орехов; руководитель направления ООО «Эн+ Менеджмент» Андрей Петрушинин; директор по прогнозно-аналитической работе ООО «Эн+девелопмент» Игорь Попов; финансовый директор ООО «Эн+ Менеджмент» Андрей Ященко.
Кроме того, по информации пресс-службы предприятия, на собрании избрана ревизионная комиссия ПАО «Иркутскэнерго» в составе пяти человек, утверждены аудиторы общества на 2017 год, одобрено заключение «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПАО «Иркутскэнерго» - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) 18,4 млн тонн в год. Основным акционером ПАО «Иркутскэнерго» является крупнейшая российская частная энергокомпания «ЕвроСибЭнерго» (входящая в группу компаний En+ Group).
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2017-06-10 12:16:58