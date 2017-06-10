Фестиваль культур «Мой народ - моя гордость» завершился гала-концертом
Иркутск. Сибирские новости - Гала-концерт областного молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ - моя гордость» прошел в иркутском культурно-досуговом центре «Художественный». Перед зрителями выступили молодежные национальные коллективы, которые показали лучшие вокальные и хореографические номера. Победителей фестиваля наградили дипломами и подарочными сертификатами.
Фестиваль организован ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области. В этом году на фестиваль было подано более 150 заявок из 20 муниципальных образований региона, в том числе из Иркутска, Усолья-Сибирского, Зимы, Ангарска, Тулуна, Саянска, Черемхово, Качугского, Аларского, Киренского, Усть-Илимского, Боханского районов. Жюри оценивало работы в четырех номинациях: «Художественное творчество», «Музыкальное творчество», «Хореография», «Фотоискусство».
По итогам конкурса было отобрано 158 проектов - сценические и музыкальные номера молодежных национальных коллективов. Из прикладного искусства на фестиваль попали изделия из керамики, бересты, меха и кожи, национальные куклы ручной работы, вышивка.
"Фестиваль стал доброй традицией, и способствует взаимопониманию между людьми разных культур. В Приангарье живут представители очень многих национальностей, каждая из которых обладает собственной богатой культурой. Самое главное, что фестиваль дает возможность молодым людям, воспитанным в разных традициях, развить неформальные, человеческие отношения. Узнавая о традициях, истории и ремеслах разных народов, юноши и девушки учатся уважать другие культуры, видеть в них именно то, что объединяет", - подчеркнул министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов.
Областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ - моя гордость» проводится в Иркутской области с 2010 года с целью воспитания культуры межнациональных и межэтнических отношений, стимулирования народного художественного творчества.
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2017-06-10 12:38:11