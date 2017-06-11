В Иркутске в воскресенье без осадков, +30°С
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Ветер юго-западный, юго-восточный, ночью в южных районах северо-западный 5 - 10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью +10, +15°С, в пониженных формах рельефа +2, +7°С, днем +28, +33°С, местами +22, +27°С.
В Иркутске переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5 - 10 м/с. Температура ночью +10, +12°С, днем +29, +31°С.
На 12 июня синоптики прогнозируют по области переменную облачность, местами ночью в западных районах, днем по области небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом утром и днем на северо-западный 5 - 10 м/с, при грозах порывы 13 - 18 м/с. Температура ночью +13, +18°С, в пониженных формах рельефа +4, +9°С, днем +27, +32°С, в северных и верхнеленских районах до +36°С, в западных и северо-западных районах +20, +25°С, при облачной погоде +13, +18°С.
11 - 12 июня в большинстве районов области ожидается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов.
2017-06-11 04:54:23