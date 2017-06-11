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Пассажиров электричек будут доставлять от Выдрино до Байкальска на автобусах в связи с ремонтом пути
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Пассажиров пригородных поездов будут доставлять от Выдрино до Байкальска …
День России отметят во всех территориях Ангарского городского округа
11:56 - Ангарск. Сибирские новости - В День России, 12 июня, в Ангарске, отдаленных микрорайонах и сельских территориях …
Регионам с лучшими результатами развития налогового потенциала распределят 10 млрд рублей
08:20 - Москва. Сибирские новости - Государственная Дума РФ приняла в первом чтении правительственные поправки …
Схема движения транспорта в центре Иркутска изменится 12 июня
08:02 - Иркутск. Сибирские новости - Схема движения транспорта в центре Иркутска изменится 12 июня. Это связано …
Проезд по улице Мелентьева в Иркутске закроют на год
07:56 - Иркутск. Сибирские новости - Проезд по улице Мелентьевав Иркутске закроют с 15 июня 2017 года по 30 июня …
Дополнительные поезда на юг начали курсировать с ВСЖД
06:00 - Иркутск. Сибирские новости - В летний период 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге будет курсировать …
В Ангарске высадят более 100 тысяч цветов
05:52 - Ангарск. Сибирские новости - Ангарск в этом году украсят более 100 тысяч цветов, которые будут высажены …
ЦУП ВСТО проводит гидравлические испытания новых резервуаров на ГНПС «Тайшет»
05:43 - Иркутск. Сибирские новости - ООО «ЦУП ВСТО» (дочернее общество ПАО «Транснефть») …
Сертифицированные убойные пункты должны работать к 2020 году во всех сельхозрайонах Иркутской области
05:33 - Иркутск. Сибирские новости - Все основные сельскохозяйственные районы Иркутской области должны быть обеспечены …
Оперативная группа "Заповедного Прибайкалья" задержала браконьеров с двумя медвежьими шкурами
05:13 - Иркутск. Сибирские новости - Оперативная группа «Заповедного Прибайкалья» за прошедший месяц …
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Заметки на полях
В Иркутской области в воскресенье переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в северных районах без осадков, днем в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за первый квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано почти 12 тысяч материалов средств массовой информации.
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за май и составил рейтинг самых дорогих предложений.
Актуально
Иркутск. Сибирские новости – Иркутская общественная организация детей и молодежи «Байкальский скаут» в этом году провела региональный детский и юношеский зимний фестиваль «Контакт - 2017» в Ангарске и весенний детский и юношеский фестиваль «Весенняя волна» в поселке Большое Голоустное. Мероприятия состоялись благодаря участию некоммерческой организации Фонд поддержки городских инициатив «Атмосфера».
Как модернизация алюминиевого производства позволяет улучшить экологию в Братске? Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Братской студии телевидения рассказал директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности компании РУСАЛ Иван Ребрик.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступит партнером первого международного культурного форума «Байкал-Тотем», который пройдет
с 23 по 25 июня в Иркутске и Байкальске. Оператор обеспечит онлайн-трансляцию одного из ключевых событий программы – концерта на площадке бывшего
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о проведении «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр», который пройдет с 14 июня по 12 июля в восьми городах России. Цель проекта – показ в регионах присутствия компании столичных театральных постановок с участием молодых актеров, поддержание интереса жителей регионов к театральному искусству.
Акция «Чистые берега» прошла в рамках Года экологии, объявленного в России. В ней приняли участие подразделения компании ООО «Транснефть-Восток» расположенные в Иркутской и Амурской областях, Республики Саха (Якутия), а также Красноярского края.