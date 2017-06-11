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Оперативная группа "Заповедного Прибайкалья" задержала браконьеров с двумя медвежьими шкурами

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Иркутск. Сибирские новости - Оперативная группа «Заповедного Прибайкалья» за прошедший месяц составила 25 протоколов об административных правонарушениях. Изъято четыре единицы нелегального гладкоствольного оружия, а также выявлен факт добычи двух медведей на территории Прибайкальского национального парка.

Во время майских праздников на территории Еланцинского лесничества (Прибайкальский нацпарк) сотрудники оперативной группы задержали двоих нарушителей, направлявшихся на охоту на глухаря на току. У браконьеров изъято три гладкоствольных ружья без документов, составлены протоколы об административном правонарушении, оружие передано в полицию.

Также в мае на территории Онгуренского лесничества были задержаны два гражданина на квадроцикле, при себе у них оказались две медвежьи шкуры, добытые на территории национального парка, и одно гладкоствольное ружье. На браконьеров составлены административные протоколы, квадроцикл конфискован. На место была вызвана полиция, сейчас проводятся следственные мероприятия.

В конце мая также в Онгуренском лесничестве оперативной группой «Заповедного Прибайкалья» было обнаружено строение, в котором хранились патроны для нарезного оружия, пули и картечь для гладкоствольного оружия, а также предметы для снаряжения патронов - порох, дробь и пыжи. Все обнаруженные боеприпасы переданы в полицию.

Большое количество нарушений на территории Прибайкальского национального парка было связано с проездом по территории без разрешения на посещение. Рейды оперативной группы «Заповедного Прибайкалья» продолжаются.

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2017-06-11 05:13:19




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