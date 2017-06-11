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Сертифицированные убойные пункты должны работать к 2020 году во всех сельхозрайонах Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Все основные сельскохозяйственные районы Иркутской области должны быть обеспечены сертифицированными убойными пунктами к концу 2020 года. Такое решение принято на совещании под руководством губернатора Сергея Левченко, сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, согласно разработанной региональным минсельхозом стратегии развития сельского хозяйства области, к 2030 году производство мяса должно составить 260 тыс. тонн в живой массе. Это позволит обеспечить жителей Иркутской области мясом на 95% в соответствии с доктриной продовольственной безопасности.

"Производство мяса, по прогнозам стратегии, должно увеличиться на 60%, что вызовет потребность в создании убойных цехов и цехов первичной переработки мяса. Уже сейчас в регионе активно развивается мясное скотоводство. Всего на финансирование подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» в 2017 году планируется направить из областного бюджета 121,9 млн руб." - рассказал Илья Сумароков.

В настоящее время в Иркутской области действуют семь убойных пунктов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям и требованиям техрегламента Таможенного союза: по одному в Ангарском, Братском, Баяндаевском, Зиминском, Нукутском районах и два - в Усольском. Строить новые убойные пункты будут в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации», а также инвестиционных проектов.

В 2016 году предоставлены гранты восьми потребительским кооперативам, из них пяти - на строительство убойных цехов, которые до конца этого года будут введены в эксплуатацию. В текущем году гранты до 10 млн руб. предоставлены 10 потребительским кооперативам, из них четырем - на строительство убойных цехов. Это СППССК «Надежда» (Аларский район), СПССПК «Ома» (Баяндаевский район), ССПК «Аида» (Заларинский район), СССПК «Ейский» (Нукутский район).

В рамках инвестиционных проектов строительство убойных пунктов запланировано в СХ ПАО «Белореченское» (Усольский район), ИП Глава КФХ Мунхоев Н.Г. (Качугский район), ИП Глава КФХ Молев П.И. (Аларский район), ССПК «Татьяна» (Заларинский район), ООО «СХПП Тугутуйское» (Эхирит-Булагатский район).

Кроме того, в 2017 году сельхозтоваропроизводители планируют начать строительство пяти убойных пунктов за счет собственных средств в Аларском, Черемховском, Усть-Удинском, Чунском районах.

Глава региона также поручил министерству сельского хозяйства Иркутской области проработать вопрос о совершенствовании системы доведения продукции до потребителя с учетом переработки, транспортировки, взаимодействия с торговыми сетями.

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2017-06-11 05:33:54




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