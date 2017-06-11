ЦУП ВСТО проводит гидравлические испытания новых резервуаров на ГНПС «Тайшет»
Иркутск. Сибирские новости - ООО «ЦУП ВСТО» (дочернее общество ПАО «Транснефть») проводит гидравлические испытания двух новых резервуаров для хранения нефти на головной НПС «Тайшет» в Иркутской области.
Резервуары объемом по 50 тыс. куб. м (РВСПК № 7 и 8) возведены в рамках проекта по увеличению пропускной способности нефтепровода Сковородино - Мохэ до 30 млн тонн нефти в год.
Первым на гидравлические испытания был поставлен РВСПК № 8. В течение 72 часов стальная конструкция простояла заполненная водой. За состоянием сварных соединений велось визуальное наблюдение и геодезический контроль геометрических параметров стенки. Резервуар считается выдержавшим испытание, если не появляются течи на поверхности стенки, по краям днища, не снижается уровень воды, отклонения формы и размеров фундамента и основания резервуара не превышают предельных значений.
После успешного завершения гидроиспытаний на РВСПК № 8 началось заполнение резервуара № 7, которое продлится несколько дней. Далее резервуар также будет стоять заполненный водой, «под давлением», в течение 72 часов. Завершающим этапом станет нанесение на объекты антикоррозийной защиты.
Все работы по расширению пропускной способности нефтепровода Сковородино - Мохэ до 30 млн тонн нефти в год планируется завершить осенью 2017 года, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, проект расширения пропускной способности нефтепровода Сковородино - Мохэ включает четыре этапа. Первый этап реализован в 2014 году, на НПС № 21 «Сковородино» был установлен дополнительный магистральный насосный агрегат. В рамках второго этапа на приемо-сдаточном пункте (ПСП) «Джалинда» установлена дополнительная линия системы измерений количества и качества нефти, доработана существующая микропроцессорная система автоматики и единая система управления, в том числе система диспетчерского контроля и управления. На третьем этапе был введен в эксплуатацию резервуар для хранения нефти объемом 50 тыс. куб. м на НПС № 21 «Сковородино». Четвертый этап предусматривает строительство двух резервуаров на ГНПС «Тайшет».
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2017-06-11 05:43:11