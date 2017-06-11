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В Ангарске высадят более 100 тысяч цветов

Фото: Сибновости
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Ангарск. Сибирские новости - Ангарск в этом году украсят более 100 тысяч цветов, которые будут высажены во всех парках и скверах, на центральной площади и других участках. На вертикальное и горизонтальное озеленение направлено 3,5 млн руб. Подрядной организацией в этом году определено ООО «Флер-Фито», сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по озеленению начались на площади Ленина. Особое внимание уделяется работам по реконструкции зеленых насаждений и благоустройству территорий по улицам Ленина и Карла Маркса. Здесь будут высажены лиственницы, липы, а также разные виды кустарников, которые хорошо приживаются. Груши с реконструируемого участка по улице Карла Маркса (от улицы Кирова до Ленина) пересажены в парк имени 10-летия Ангарска. За тем, чтобы деревья хорошо перенесли смену «места жительства», наблюдает подрядная организация, проводятся необходимые уходные работы.

Напомним, что в прошлом году была утверждена концепция развития парка имени 10-летия Ангарска. В этом году в парке запланированы масштабные работы по строительству летней эстрады, устройству беговой и велодорожек в резиновом покрытии, которые соединят улицу Набережную и выход из парка в 95 квартале. В планах также обустройство искусственного пруда, освещение, установка малых архитектурных форм.

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2017-06-11 05:52:44




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