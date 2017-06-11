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Дополнительные поезда на юг начали курсировать с ВСЖД

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Иркутск. Сибирские новости - В летний период 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге будет курсировать 14 пар пассажирских поездов собственного формирования, четыре из которых вводятся дополнительно, сообщает пресс-служба магистрали.

До курортов Краснодарского края из Иркутской области и Республики Бурятия можно будет добраться на следующих поездах с периодичностью курсирования два раза в неделю:

- № 205/206 Иркутск - Анапа,
- № 241/242 Иркутск - Адлер,
- № 229/230 Северобайкальск - Анапа
- № 273/274 Северобайкальск - Адлер.

Дополнительно назначен беспересадочный купейный вагон Улан-Удэ - Анапа.

Кроме того, для пассажиров, путешествующих этими поездами, существует возможность приобрести «единые» билеты в Крым. Для проезда в крымский федеральный округ и обратно оформляется проездной документ от/до станций Анапа или Краснодар и талон на получение услуги по проезду автомобильным и морским транспортом.

«Летние» поезда включены в программу «Динамического ценообразования», которая применяет дифференцированные скидки в зависимости от расположения мест в вагоне, поэтому, в купейном вагоне верхние места стоят дешевле, чем нижние.

Для детей и организованных групп детей в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) действует скидка 50% на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения в период с 1 июня по 31 августа 2017 года.

Для лиц с ограниченными физическими возможностями при проезде в специальных купе устанавливаются скидки к тарифам на проезд - 20%.

В рамках программы лояльности «РЖД-бонус» существует отдельное предложение для студентов и аспирантов очных отделений вузов, а также корпоративных клиентов. Данной категории пассажиров предоставляется скидка 25% на приобретение проездных документов в купейные вагоны АО «ФПК».

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2017-06-11 06:00:25




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