Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях воскресенье, 11.06.2017, 12:32
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.00 (+0.02)
EUR 63.79 (-0.36)
10 CNY 83.84 (-0.04)
Информер праздники сегодня

Проезд по улице Мелентьева в Иркутске закроют на год

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Проезд по улице Мелентьевав Иркутске закроют с 15 июня 2017 года по 30 июня 2018 года на участке от дома № 277/9 до здания №283в (больница).

Это необходимо для строительства нового здания школы № 19. Данный отрезок дороги будет использоваться для въезда, выезда и размещения техники в связи со стесненными условиями на строительной площадке.

По информации мэрии, объезд будет осуществляться по параллельным улицам. Доступ к жилым домам будет обеспечен.

Ссылки по теме:

2017-06-11 07:56:26




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!