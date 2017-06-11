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Схема движения транспорта в центре Иркутска изменится 12 июня

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Иркутск. Сибирские новости - Схема движения транспорта в центре Иркутска изменится 12 июня. Это связано с проведением массовых мероприятий в честь празднования Дня России.

Так, с 12:00 до 12:40 по ул. Ленина на участке от ул. Сурикова до ул. Тимирязева по мере прохождения праздничной колонны людей движение транспорта будет остановлено.

С 10:00 до 17:00 движение транспорта на участке ул. Ленина от ул. Сурикова до ул. Желябова будет закрыто, общественный транспорт будет объезжать этот отрезок по улицам Марата, Нижняя Набережная и Сурикова.

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2017-06-11 08:02:53




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