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Регионам с лучшими результатами развития налогового потенциала распределят 10 млрд рублей

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Москва. Сибирские новости - Государственная Дума РФ приняла в первом чтении правительственные поправки в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов". Документ уточняет основные параметры бюджета на текущий год. Предполагаемые доходы бюджета в 2017 году увеличиваются с 13,488 трлн руб. до 14,679 трлн руб., расходы - с 16,241 трлн до 16,603 трлн. Дефицит бюджета сократился до 1,924 трлн руб. (2,1% ВВП), а прогнозируемый уровень инфляции - с 4% до 3,8%. Расходы бюджета в 2017 году вырастут за счет увеличения расходов на отдельные направления на 386,68 млрд руб.

"Принятые поправки в бюджет 2017 года свидетельствуют о позитивных изменениях экономической ситуации в стране. Увеличиваются доходы бюджета, причем не только благодаря росту нефтегазовых доходов, виден рост инвестиций, снижаются инфляционные ожидания. Важно воспользоваться складывающейся благоприятной конъюнктурой, чтобы сделать рост более динамичными и устойчивым. Поправки обеспечивают условия для этого", - прокомментировал депутат ГД РФ Сергей Тен.

Особо важными, по его мнению, представляются заложенные в бюджет 10 млрд руб., которые планируется направить регионам с лучшими результатами развития налогового потенциала. Еще 9,7 млрд предусмотрено на межбюджетные трансферты на региональное дорожное строительство.

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2017-06-11 08:20:41




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