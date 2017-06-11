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День России отметят во всех территориях Ангарского городского округа

Фото: Иванна Обухович
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Ангарск. Сибирские новости - В День России, 12 июня, в Ангарске, отдаленных микрорайонах и сельских территориях пройдут праздничные мероприятия.

С 11:00 в парке за ДК «Нефтехимик» начнет работу выставка-продажа работ мастеров прикладного творчества «Ангарский Арбат», затем в 18:00 горожан приглашают сюда же на праздничный концерт «Поем тебе, моя Россия!».

Еще одним местом для торжеств станет площадь возле памятника воинам-победителям первостроителям Ангарска. С 14:00 здесь стартует молодежная благотворительная акция «Люблю Россию!». Волонтеры расскажут о любви к Родине и основах патриотического воспитания.

Акция «Русь, Россия, Родина моя...» начнется в парке ДК «Современник» в 14:00. Начало праздничного концерта на площади перед Музеем Победы запланировано на 16:30.

Жителей микрорайона Китой приглашают принять участие в интерактивной программе для детей, посвященной Дню России, которая запланирована на 12:00 на площади перед ДК «Лесник». В селе Одинск игровая программа «Живу в России!» начнется в 12:00. Выездная концертная программа «Виват Россия!» запланирована в Мегете в 14:00.

А в Савватеевке на многофункциональной площадке с 10:00 будут проводиться спортивные соревнования и состоится велопробег.

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2017-06-11 11:56:54




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