Пассажиров электричек будут доставлять от Выдрино до Байкальска на автобусах в связи с ремонтом пути
Иркутск. Сибирские новости - Пассажиров пригородных поездов будут доставлять от Выдрино до Байкальска на автобусах с 13 по 24 июня в связи с ремонтом пути. По информации пресс-службы ВСЖД, на этом участке проводится комплексная модернизация железнодорожной инфраструктуры.
Также будет скорректирован график движения поездов. 19 июня в разовом порядке отменяется следование пригородного поезда № 6337 «Выдрино - Байкальск». 16 и 23 июня отменяется следование поезда № 6336 «Байкальск - Выдрино».
С 13 по 25 июня отправление электропоезда № 6335 «Байкальск - Иркутск-Сортировочный» со станции Байкальск назначается на 05:37 (вместо 05:10). На станцию Иркутск-Сортировочный поезд будет прибывать в 10:07 (вместо 09:40).
С 13 по 24 июня введен вариантный график следования пригородных поездов:
- № 6602 «Слюдянка-1 - Выдрино» назначается сообщением «Слюдянка-1 - Байкальск», и будет следовать по нормативному расписанию: отправление из Слюдянки-1 в 06:17, прибытие в Байкальск в 07:11;
- № 6601 «Выдрино - Слюдянка-1» назначается сообщением «Байкальск - Слюдянка-1», и будет следовать по скорректированному расписанию: отправление из Байкальска в 09:48, прибытие в Слюдянку-1 в 10:52;
- № 6606 «Слюдянка-1 - Выдрино» назначается сообщением «Слюдянка-1 - Байкальск», согласно действующему расписанию: отправление из Слюдянки-1 в 14:45, прибытие в Байкальск в 15:45;
- № 6605 «Выдрино - Слюдянка-1» назначается сообщением «Байкальск - Слюдянка-1», согласно действующему расписанию: отправление из Байкальска в 17:47, прибытие в Слюдянку-1 в 18:51.
Доставка пассажиров пригородных поездов №№ 6337, 6336, 6602, 6601, 6606, 6605 на участке Выдрино - Байкальск будет обеспечиваться автобусами. Разработано расписание шести рейсов:
1 рейс - ежедневно с 13 по 24 июня 2017 года. Отправление от станции Байкальск в 07:25, прибытие в Выдрино 08:55;
2 рейс - ежедневно с 13 по 24 июня 2017 г. Отправление из Выдрино в 08:05, прибытие в Байкальск 09:35;
3 рейс - ежедневно с 13 по 24 июня 2017 г. Отправление из Байкальска в 15:55, прибытие в Выдрино в 17:25;
4 рейс - ежедневно с 13 по 24 июня 2017 г. Отправление из Выдрино в 16:05, прибытие в Байкальск в 17:35;
5 рейс - 16 и 23 июня 2017 года. Отправление из Байкальска в 21:50, прибытие в Выдрино в 23:20;
6 рейс - 19 июня 2017 года. Отправление от станции Выдрино в 03:55, прибытие в Байкальск в 05:25.
Для проезда в автобусе пассажирам необходимо предъявить билет на электропоезд. В пути следования автобусов запланированы остановочные пункты на федеральной трассе (162 и 173 км напротив остановочных пунктов 5362 км, 5369 км), а также подъезд к остановочным пунктам Мурино и Паньковка-2. После проведения первой поездки график может быть скорректирован с учетом текущей ситуации.
2017-06-11 12:09:22