Ветеринарные станции Иркутской области получили девять новых автомобилей
Иркутск. Сибирские новости - Иркутская, Тулунская, Качугская, Баяндаевская, Боханская, Аларская, Тайшетская и Киренская ветеринарные станции получили девять новых автомобилей. Ключи от них представителям ветстанций вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время посещения ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных».
"В Иркутской области быстрыми темпами развивается сельское хозяйство. За последнее время производство выросло на 6%. В этих достижениях есть большая заслуга государственной ветеринарной службы. Мы поставили амбициозную, но вполне достижимую задачу - в ближайшие годы полностью обеспечить жителей области продукцией местного производства. Решить эту задачу без развития ветеринарного обслуживания невозможно. Чтобы служба эффективно справлялась со своими обязанностями, необходима государственная поддержка", - подчеркнул губернатор.
На встрече с руководителями ветстанций районов глава региона отметил высокий уровень работы, профессионализм сотрудников службы при ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней в марте 2017 года на территории Хомутовского муниципального образования (д. Куда) Иркутского района. Все работы по ликвидации вируса удалось выполнить за кратчайшие сроки.
Как сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области - главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин, одна из основных задач ветслужбы на 2017 год - ликвидация бесхозяйных скотомогильников, усиление контроля за качеством сельхозпродукции. Сергей Левченко дал поручение заместителю председателя правительства региона Виктору Кондрашову проработать вопрос по модернизации базы ветеринарных лабораторий, подведомственных областной ветслужбе, с целью расширения диагностических исследований, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ссылки по теме:
- Материалы по фактам жестокого обращения с животными в селе Горохово будут переданы в полицию
- Служба ветеринарии Иркутской области проводит реорганизацию подведомственных учреждений
- Ветслужба Иркутской области в прошлом году изъяла из реализации 150 тонн продукции животного происхождения
- В Иркутской области разрабатывается план мероприятий по борьбе с болезнями крупного рогатого скота
2017-06-12 06:57:34