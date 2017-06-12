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Ветеринарные станции Иркутской области получили девять новых автомобилей

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская, Тулунская, Качугская, Баяндаевская, Боханская, Аларская, Тайшетская и Киренская ветеринарные станции получили девять новых автомобилей. Ключи от них представителям ветстанций вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время посещения ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных».

"В Иркутской области быстрыми темпами развивается сельское хозяйство. За последнее время производство выросло на 6%. В этих достижениях есть большая заслуга государственной ветеринарной службы. Мы поставили амбициозную, но вполне достижимую задачу - в ближайшие годы полностью обеспечить жителей области продукцией местного производства. Решить эту задачу без развития ветеринарного обслуживания невозможно. Чтобы служба эффективно справлялась со своими обязанностями, необходима государственная поддержка", - подчеркнул губернатор.

На встрече с руководителями ветстанций районов глава региона отметил высокий уровень работы, профессионализм сотрудников службы при ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней в марте 2017 года на территории Хомутовского муниципального образования (д. Куда) Иркутского района. Все работы по ликвидации вируса удалось выполнить за кратчайшие сроки.

Как сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области - главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Борис Балыбердин, одна из основных задач ветслужбы на 2017 год - ликвидация бесхозяйных скотомогильников, усиление контроля за качеством сельхозпродукции. Сергей Левченко дал поручение заместителю председателя правительства региона Виктору Кондрашову проработать вопрос по модернизации базы ветеринарных лабораторий, подведомственных областной ветслужбе, с целью расширения диагностических исследований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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2017-06-12 06:57:34




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