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В Иркутске в понедельник без осадков, +30°С

В Иркутской области в понедельник переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, днем местами ливневые дожди.
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Ветер юго-восточный 4 - 9 м/с, с переходом утром и днем на северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 13 - 18 м/с. Температура днем +27, +32°С, в северных и верхнеленских районах до +35°С, в западных и северо-западных районах +20, +25°С, при облачной погоде +13, +18°С.

В Иркутске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4 - 9 м/с, с переходом вечером на северо-западный 5 - 10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +29, +31°С.




2017-06-12 07:05:26




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