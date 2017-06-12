Усиление до 18 м/с ожидается местами в Иркутской области 12 и 13 июня
Иркутск. Сибирские новости - Иркутский гидрометцентр распространил предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды. Так, 12 июня днем в центральных районах, вечером и в ночь на 13 июня в южных, верхнеленских и северных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 13 - 18 м/с, дожди, грозы, днем в отдельных районах ливневые дожди.
В большинстве районов области 12 июня ожидается высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов.
В Иркутской области в понедельник переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, днем местами ливневые дожди. Ветер юго-восточный 4 - 9 м/с, с переходом днем на северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 13 - 18 м/с. Температура днем +27, +32°С, в северных и верхнеленских районах до +35°С, в западных и северо-западных районах +20, +25°С, при облачной погоде +13, +18°С.
В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4 - 9 м/с, с переходом вечером на северо-западный 5 - 10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +12, +14°С, днем +29, +31°С.
2017-06-12 07:23:47