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В Братске разыскивают водителя сбившего коляску с грудным ребенком

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Иркутск. Сибирские новости - В Братске сотрудники полиции разыскивают водителя автомашины (иномарка белого цвета), который 11 июня около 13:00, выезжая с придомовой территории дома № 19 по ул. Кирова, сбил детскую коляску где был грудной ребенок. После ДТП автомобиль с места происшествия скрылся.

По информации ГУ МВД по Иркутской области, пострадавший ребенок доставлен в больницу. Предварительно, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Полиция призывает водителя, находившегося в момент аварии за рулем транспортного средства, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснений и восстановления объективной картины произошедшего.

В свою очередь, сотрудники ГИБДД обращаются к свидетелям дорожно-транспортного происшествия с просьбой оказать помощь и сообщить о себе в ближайшее подразделение полиции, либо позвонить по телефонам «02» (с мобильного 102) или 8(3952) 21-27-99.

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2017-06-12 07:30:43




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