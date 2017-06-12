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В Ангарске 6-летняя девочка получила различные травмы в результате падения из окна

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту происшествия с шестилетней девочкой, накануне доставленной в больницу города с различными травмами.

Полицейские выяснили, что 11 июня около 21:00 девочка, находясь без присмотра взрослых у себя дома, выпала из окна второго этажа.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, в ближайшее время семья будет поставлена на учет в полицию, а собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.

Как отмечают инспекторы ПДН, проблема бесконтрольности со стороны взрослых в летний период приобретает особую актуальность. В связи с этим, сотрудники полиции в очередной раз обращаются к родителям и законным представителям несовершеннолетних обеспечить безопасность детей на объектах отдыха, а также не допускать их нахождение в жаркую погоду у открытых окон.

С начала года 18 детей выпали из окон многоэтажных домов, два случая оказались смертельными.

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2017-06-12 07:38:08




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