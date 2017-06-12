Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 12.06.2017, 18:28
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.00 (+57.00)
EUR 63.79 (+63.79)
10 CNY 83.84 (+83.84)
Информер праздники сегодня

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников занял в мае четвертое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за май 2017 года.

В первую тройку вошли глава Новосибирска Анатолий Локоть (сохранил свою позицию по сравнению с предыдущим месяцем), глава Красноярска Эдхам Акбулатов (поднялся в мае на три пункта) и глава Омска Вячеслав Двораковский (позиция в рейтинге не изменилась).

Глава Иркутска Дмитрий Бердников потерял в медиарейтинге за месяц две позиции и сместился на четвертое место.
Замыкает рейтинг в мае, впрочем, как и в апреле, глава администрации Кызыла Владислав Ховалыг.

Ссылки по теме:

2017-06-12 07:51:54




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!