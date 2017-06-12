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ОНФ: Обязательный перечень услуг в МФЦ Иркутской области не полностью соответствует требованиям
08:44 - Иркутск. Сибирские новости - Жителям регионов недоступны все обязательные государственные и муниципальные …
Вертолетную площадку для санавиации обустроят на Ольхоне
08:34 - Иркутск. Сибирские новости - Для совершенствования оказания экстренной медицинской помощи в Ольхонском …
В Ангарске неприжившиеся туи заменят рябиной
08:23 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске по улицам Карла Маркса и Ворошилова в октябре прошлого года были …
В Иркутской области определены территории благоустройства в рамках проектов «Городская среда» и «Парки малых городов»
08:14 - Иркутск. Сибирские новости - Более 1880 обращений от жителей Иркутской области поступило на сайт партии …
ОНФ предлагает запретить захоронение древесных и строительных отходов
08:06 - Москва. Сибирские новости - Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная …
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников занял в мае четвертое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО
07:51 - Иркутск. Сибирские новости - Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц …
В Ангарске 6-летняя девочка получила различные травмы в результате падения из окна
07:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту …
В Братске разыскивают водителя сбившего коляску с грудным ребенком
07:30 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске сотрудники полиции разыскивают водителя автомашины (иномарка белого …
Усиление до 18 м/с ожидается местами в Иркутской области 12 и 13 июня
07:23 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский гидрометцентр распространил предупреждение о неблагоприятных и …
Ветеринарные станции Иркутской области получили девять новых автомобилей
06:57 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская, Тулунская, Качугская, Баяндаевская, Боханская, Аларская, Тайшетская …
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Заметки на полях
В Иркутской области в понедельник переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, днем местами ливневые дожди.
Эксклюзив
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за первый квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано почти 12 тысяч материалов средств массовой информации.
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за май и составил рейтинг самых дорогих предложений.
Актуально
Иркутск. Сибирские новости – Иркутская общественная организация детей и молодежи «Байкальский скаут» в этом году провела региональный детский и юношеский зимний фестиваль «Контакт - 2017» в Ангарске и весенний детский и юношеский фестиваль «Весенняя волна» в поселке Большое Голоустное. Мероприятия состоялись благодаря участию некоммерческой организации Фонд поддержки городских инициатив «Атмосфера».
Как модернизация алюминиевого производства позволяет улучшить экологию в Братске? Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Братской студии телевидения рассказал директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности компании РУСАЛ Иван Ребрик.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступит партнером первого международного культурного форума «Байкал-Тотем», который пройдет
с 23 по 25 июня в Иркутске и Байкальске. Оператор обеспечит онлайн-трансляцию одного из ключевых событий программы – концерта на площадке бывшего
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о проведении «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр», который пройдет с 14 июня по 12 июля в восьми городах России. Цель проекта – показ в регионах присутствия компании столичных театральных постановок с участием молодых актеров, поддержание интереса жителей регионов к театральному искусству.
Акция «Чистые берега» прошла в рамках Года экологии, объявленного в России. В ней приняли участие подразделения компании ООО «Транснефть-Восток» расположенные в Иркутской и Амурской областях, Республики Саха (Якутия), а также Красноярского края.