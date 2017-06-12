ОНФ предлагает запретить захоронение древесных и строительных отходов
Москва. Сибирские новости - Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка» предлагают расширить перечень отходов в проекте постановления Правительства РФ «Об утверждении Перечня видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается». Необходимо, по их мнению, увеличить перечень существующих позиций и дополнить его новыми категориями - отходы древесины, строительства и сноса, грунты.
По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, для успешной реализации реформы в сфере обращения с отходами и предотвращения очередного переноса срока ее реализации необходимо стимулировать переработку максимально возможного количества отходов.
«Помимо предложенного нашими экспертами расширения перечня отходов необходимо также сократить сроки установления запрета на захоронение отходов стекла, пластика, макулатуры, резины, лома цветных, черных металлов и аккумуляторов с 1 января 2019 на 1 января 2018 года. Поскольку в настоящее время уже существует практика, когда использованные аккумуляторы не свозятся на свалки и полигоны твердых коммунальных отходов, а успешно собираются, в том числе за вознаграждение, и используются как ценное вторичное сырье», - отметил Гутенев.
Кроме того, по словам координатора проекта, в целях исполнения поручений предлагается разработать и утвердить перечень видов опасных отходов в составе отходов потребления, захоронение которых запрещается (медицинские, санитарно-гигиенические, жировые, осадки сточных вод).
«Свои предложения по увеличению количества отходов, которые запрещается подвергать захоронению, а необходимо обезвреживать и перерабатывать, мы направили в правительство России», - резюмировал Гутенев.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.
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2017-06-12 08:06:29