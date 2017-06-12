ОНФ: Обязательный перечень услуг в МФЦ Иркутской области не полностью соответствует требованиям

08:44 - Иркутск. Сибирские новости - Жителям регионов недоступны все обязательные государственные и муниципальные …

Вертолетную площадку для санавиации обустроят на Ольхоне

08:34 - Иркутск. Сибирские новости - Для совершенствования оказания экстренной медицинской помощи в Ольхонском …

В Ангарске неприжившиеся туи заменят рябиной

08:23 - Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске по улицам Карла Маркса и Ворошилова в октябре прошлого года были …

В Иркутской области определены территории благоустройства в рамках проектов «Городская среда» и «Парки малых городов»

08:14 - Иркутск. Сибирские новости - Более 1880 обращений от жителей Иркутской области поступило на сайт партии …

ОНФ предлагает запретить захоронение древесных и строительных отходов

08:06 - Москва. Сибирские новости - Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная …

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников занял в мае четвертое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО

07:51 - Иркутск. Сибирские новости - Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц …

В Ангарске 6-летняя девочка получила различные травмы в результате падения из окна

07:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту …

В Братске разыскивают водителя сбившего коляску с грудным ребенком

07:30 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске сотрудники полиции разыскивают водителя автомашины (иномарка белого …

Усиление до 18 м/с ожидается местами в Иркутской области 12 и 13 июня

07:23 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский гидрометцентр распространил предупреждение о неблагоприятных и …

Ветеринарные станции Иркутской области получили девять новых автомобилей

06:57 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская, Тулунская, Качугская, Баяндаевская, Боханская, Аларская, Тайшетская …