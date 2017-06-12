В Иркутской области определены территории благоустройства в рамках проектов «Городская среда» и «Парки малых городов»
Иркутск. Сибирские новости - Более 1880 обращений от жителей Иркутской области поступило на сайт партии «Единая Россия» в рамках реализации проектов «Городская среда» и «Парки малых городов». Данные проекты предусматривают обязательное участие местных жителей в определении участков и планов благоустройства. Всего в 2017 году будут благоустроены 326 дворов и 40 общественных пространств в 13 городах Иркутской области по проекту «Городская среда», а также парки в семи муниципальных образованиях.
«Жители пилотных территорий, где будет проведено благоустройство, проявили большую заинтересованность. Они вносили свои предложения, участвовали в обсуждении дизайн-проектов, приходили на сходы, - рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Ирина Синцова. - Ряд инициированных жителями проектов был включен в программу 2017 года, остальные будут рассмотрены при реализации проектов в 2018 - 2020 годах, ни одно обращение граждан не останется без внимания».
Сегодня основная задача муниципалитетов - пройти экспертизу сметной документации проектов. Как отметил спикер Законодательного Собрания Сергей Брилка, подводя промежуточные итоги, оперативное решение данных вопросов позволит максимально использовать летний период для проведения работ по благоустройству территорий. Важно, что жители сами будут участвовать в этом процессе: выходить на субботники, вести мониторинг хода работ.
«Главной составляющей данных проектов является то, что закладывается новая культура отношения граждан к своему дому, новые подходы к формированию городской среды, предусматривающие и ответственность, прежде всего, самих жителей за состояние своего двора, общественных пространств», - подчеркнула Ирина Синцова.
В связи с этим большое значение приобрели мероприятия, которые впервые прошли в Иркутской области и были приурочены к Международному дню соседей. Были организованы встречи соседей, встречи населения с представителями управляющих компаний и местных администраций.
Напомним, на проект «Городская среда» в 2017 году выделено 675 млн руб. из федерального и областного бюджетов, на эти средства с участием муниципального финансирования будут благоустроены дворы и общественные зоны в Иркутске, Ангарске, Братске, Зиме, Тулуне, Усть-Илимске, Черемхово, Свирске, Саянске, Усолье-Сибирском, Байкальске, Шелехове и Железногорске-Илимском. Семь муниципальных образований, среди которых Ангарск, Саянск, Свирск, Нижнеудинск, Черемхово, Усолье-Сибирское и Киренск получат 25 млн руб. на благоустройство парков.
Ссылки по теме:
- Активисты ОНФ будут вести мониторинг работ по благоустройству бульвара Постышева в Иркутске
- В Иркутской области в этом году благоустроят 326 дворовых территорий и 40 общественных пространств
- Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» планируют благоустроить в 2018 году
- Благоустройство Иерусалимской лестницы планируют начать в июле
2017-06-12 08:14:18