В Ангарске неприжившиеся туи заменят рябиной
Ангарск. Сибирские новости - В Ангарске по улицам Карла Маркса и Ворошилова в октябре прошлого года были высажены туи. Однако деревья не прижились.
«До этого мы не высаживали в городе такие растения, как туи. Они хорошо смотрятся, имеют такую корневую систему, которая не повреждает коммуникации, поэтому именно данный вид был выбран для высадки по улице Карла Маркса (от площади Ленина до Горького) и Ворошилова (от улицы Горького до Чайковского)», - пояснила начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации округа Василина Шунова.
К сожалению, несмотря на то, что саженцы выбирали в сибирских питомниках, адаптированные к местному климату, по улице Карла Маркса деревья не прижились. На этой неделе подрядная организация привозит новые саженцы туи взамен погибших деревьев. То, что туи не выжили - это гарантийный случай, поэтому подрядчик обязан пересадить растения. Дополнительных затрат бюджет не понесет. На участке по улице Ворошилова подрядчик гарантирует, что до конца июня на растениях появится зелень, их подкармливают, поливают, отслеживают состояние.
«Принято решение, что на участке по улице Карла Маркса взамен туй появятся рябины и несколько кустарников, а туи, которые привезет подрядчик, мы посадим в сквере «Аистенок» возле перинатального центра, где для них будет более комфортное место, чтобы растения не перегорали и не получали повреждений. Есть подрядная организация, которая готова забрать поврежденные деревья и выходить в питомнике, для того чтобы применить на других участках озеленения города», - рассказала Василина Шунова.
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2017-06-12 08:23:13