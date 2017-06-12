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Вертолетную площадку для санавиации обустроят на Ольхоне

Фото: ГУ МЧС по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Для совершенствования оказания экстренной медицинской помощи в Ольхонском районе и эвакуации больных на "большую землю" на острове планируется обустроить вертолетную площадку. Земельный участок для этих целей будет выделен Хужирским муниципальным образованием. Эвакуация пациентов в медицинские учреждения Иркутска будет производиться круглосуточно с помощью вертолета, оснащенного современным модульным медицинским оборудованием. Об этом Было заявлено на встрече руководства Ольхонской районной больницы с местными жителями.

По информации пресс-службу министерства здравоохранения Иркутской области, население интересовало состояние здания Хужирской участковой больницы. В этом году в помещении был проведен текущий ремонт: покрашены полы и стены в кабинетах участкового терапевта и фельдшера, полы в коридоре. В дальнейшем планируется отремонтировать печь в котельной и покрасить саму котельную.

Региональный минздрав выделил более 1 млн рублей для составления проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания хужирской больницы. До конца 2017 года будет определена необходимая для проведения капитального ремонта сумма. Предусматривается перевод отопления с угольного на электрическое, установка канализации, централизованного водоснабжения, замена полов, ограждение территории. Планируется, что в 2018 году на весенней сессии Законодательного Собрания Иркутской области будут выделены средства для капитального ремонта хужирской больницы. Ремонт предполагается провести до конца следующего года.

Также обсуждался вопрос транспортной обеспеченности. В Хужирскую больницу переданы два специализированных автомобиля, в том числе, машина скорой медицинской помощи категории «В» 2016 года выпуска. Транспорт полностью укомплектован медицинским оборудованием и укладками для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. С оснащением машины мог ознакомиться любой желающий во время встречи.

Кроме того, Хужирская участковая больница получит новую санитарную машину. Сейчас для медицинского обслуживания населения и туристов работают два санитарных автомобиля. При необходимости пациента будут транспортировать до паромной переправы, а затем - передавать в машину скорой медицинской помощи районной больницы.

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2017-06-12 08:34:43




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