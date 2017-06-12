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ОНФ: Обязательный перечень услуг в МФЦ Иркутской области не полностью соответствует требованиям

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Иркутск. Сибирские новости - Жителям регионов недоступны все обязательные государственные и муниципальные услуги в многофункциональных центрах (МФЦ). Мониторинг, проведенный экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по всей стране, свидетельствует о том, что по-прежнему остается неисполненным «майский» указ президента РФ Владимира Путина об упрощении доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг. Результаты мониторинга с просьбой устранить обнаруженные нарушения эксперты ОНФ направили в минэкономразвития РФ.

«Эксперты народного фронта продолжают отслеживать ситуацию с оказанием государственных и муниципальных услуг гражданам. Наш мониторинг подтвердил, что положительная динамика очевидна, услуги МФЦ действительно становятся все более доступными для людей, однако, к сожалению, некоторые показатели так и не достигнуты. Не во всех регионах жители могут получить все нужные им услуги из обязательного перечня и в электронной форме. Кроме того, людям приходится подолгу простаивать в очередях. Теперь нам необходимо устранить и эти недочеты. С этой целью мы направляем письмо в минэкономразвития», - рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

Многофункциональные центры должны предоставлять посетителям 33 обязательных и 67 рекомендуемых государственных услуг по принципу «одного окна». Но в отдельных МФЦ в ряде регионов представлены менее половины из обязательного перечня услуг. Так, мониторинг ОНФ показал, что не полностью соответствует требованиям обязательный перечень услуг в девяти регионах - Магаданской, Ростовской областях, Севастополе, Саратовской области, ХМАО, Иркутской области, Забайкальском крае, Тверской области и Красноярском крае.
Не везде также удалось сократить время ожидания в очереди до 15 минут. Активисты ОНФ фиксируют случаи, когда дожидаться своей услуги гражданам приходится более 40 минут (в Ростовской, Амурской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия)). В некоторых субъектах (в Тверской, Ростовской областях, Севастополе, ХМАО и Чукотском АО) до сих пор не создана система «электронной очереди».

Напомним, эксперты Народного фронта контролируют реализацию «майского» указа, направленного на упрощение доступа граждан к получению государственных и муниципальных услуг с 2014 года. На Госсовете в мае 2017 года руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов отметил, что Народный фронт считает основные показатели этого поручения достигнутыми. Так, услуги МФЦ уже стали доступными для 96% граждан страны, высока и степень удовлетворенности граждан их качеством. Однако полностью поручение считать исполненным нельзя, считают в Народном фронте.

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2017-06-12 08:44:17




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