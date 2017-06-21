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Житель Иркутска помог полиции задержать грабителей, напавших на пенсионера

Фото: ГУ МВД по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Бдительность и неравнодушие 22-летнего жителя Иркутска Исама Таирова помогли сотрудникам полиции задержать двоих мужчин, подозреваемых в совершении нападения на пенсионера.

В понедельник, 19 июня, И. Таиров был на работе (ул. Терешковой), когда услышал крики о помощи. Побежав на шум, молодой человек увидел недалеко от кафе лежащего в крови мужчину и убегающих от него двоих неизвестных. Молодой человек бросился вслед предполагаемым преступникам.

«После непродолжительного преследования, работнику кафе совместно с гражданами удалось задержать одного из преступников в районе железнодорожного вокзала, после чего передать стражам правопорядка», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Второго участника преступления после непродолжительной погони по приметам, которые обозначил Таир, задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Злоумышленники были доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое 27-летних иркутян, ранее неоднократно судимых за имущественные преступления. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что злоумышленники пытались украсть у пенсионера сумку с документами и деньгами. Он госпитализирован, но в настоящее время уже находится дома. Руководство городского управления МВД России приняло решение в ближайшее время наградить неравнодушного молодого человека за проявленные бдительность и смелость.

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2017-06-21 10:33:37




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