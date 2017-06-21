В Байкало-Ленском заповеднике и Прибайкальском национальном парке обнаружены два пожара
Иркутск. Сибирские новости - 20 июня были обнаружены два лесных пожара: на территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника. Причиной возникновения пожаров стала сухая гроза, прошедшая по большой части Иркутской области. Оба пожара находятся в зоне применения авиации, в труднодоступной горной местности, сообщает пресс-служба "Заповедного Прибайкалья".
Пожар на территории Прибайкальского лесничества на площади 0,5 га был обнаружен в 14:00 при патрулировании территории государственными инспекторами «Заповедного Прибайкалья». Пожар возник на вершине склона Байкальского хребта на удалении от источников воды.
Несмотря на сложность работы в горной местности, вчера к тушению приступили шесть госинспекторов, а сегодня еще пять человек отправились к месту пожара из Берегового лесничества. Тушение производится вручную, инспекторы прокладывают минерализованные полосы. По информации на утро 21 июня площадь пожара составила 1,2 га.
В Киренгском лесничестве Байкало-Ленского заповедника пожар был обнаружен в 14:50 летчиком-наблюдателем во время планового облета территории. Возгорание на площади 0,02 га было замечено на вершине горы между реками Правая и Левая Киренга. Сразу после получения информации о пожаре четыре госинспектора из Верхне-Ленского лесничества были доставлены на место вертолетом Ми-8Т авиакомпании «АэроБратск». Они провели разведку и сообщили в центральный радиоузел «Заповедного Прибайкалья» характеристики пожара и потребность в дополнительных людях и технике.
Для тушения пожара сформирована группа из 20 госинспекторов «Заповедного Прибайкалья» нескольких лесничеств. В настоящее время они направляются в заповедник на вертолете. Из-за отсутствия источников воды тушение производится ручными методами - прокладываются минполосы. По последней информации площадь пожара составляет 3 га.
Для усиления групп пожаротушения также поданы заявки в «Иркутскую базу авиационной охраны лесов» на выделение парашютистов-десантников, однако на данный момент все они заняты на других пожарах.
Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» прилагают все силы для скорейшей ликвидации пожаров. Продолжается регулярное авиапатрулирование охраняемых территорий летчиком-наблюдателем, а также пешее и водное патрулирование госинспекторами во всех лесничествах.
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2017-06-21 10:37:39