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На интерактивную карту ОНФ "Генеральная уборка" за пять месяцев нанесено 107 точек с несанкционированными свалками

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Иркутск. Сибирские новости - За пять месяцев на интерактивную карту ОНФ поступило 107 обращений от граждан. На данный момент по 70 из них ведется работа, а по 22 - достигнут положительный результат.

В проекте народного фронта «Генеральная уборка» всего участвовали свыше 80 человек. Одной из самых неравнодушных оказалась иркутская девятиклассница Софья Файвкина. Девушка выявила и нанесла на интерактивную карту 12 свалок, а также лично приняла участие в уборке территорий.

На острове Комсомольском активисты ОНФ, волонтеры, сотрудники городских служб и неравнодушные жители совместно смогли собрать около 18 большегрузных машин мусора.

«К сожалению, в этом живописном месте Иркутска нарушители повадились выбрасывать бытовой и строительный мусор. И после большого субботника здесь вновь появились свалки, о чем нам сообщил главный редактор одного из информационных агентств. Мы приняли меры, договорились о совместном патрулировании с правоохранительными органами. Надеемся, что фото-и видеофиксации нарушений снизят количество желающих засорять место отдыха горожан. Наш опыт показывает, что в этой работе необходима системность», - прокомментировал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович.

Он также отметил реакцию правительства области на мероприятия проекта ОНФ - в мае министр природных ресурсов области публично заявил, что в этом году первой в регионе на очереди ликвидации стоит несанкционированная свалка в Тельме (водоохранная зона реки Ангара), уборки которой добивается ОНФ.

На ликвидацию несанкционированных свалок по Иркутской области в этом году выделят 32 млн руб.

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2017-06-21 10:53:37




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