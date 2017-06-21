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Общественная палата Иркутска внесет предложения ко второму чтению регионального законопроекта о налоге на имущество организаций

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Иркутск. Сибирские новости - Общественная палата Иркутска направит открытое письмо в адрес губернатора Иркутской области и Законодательного Собрания с предложениями в проект закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций». Такое решение принято по итогам обсуждения в рамках работы круглого стола.

Председатель Общественной палаты Юрий Коренев отметил, что необходимо собрать предложения, касающиеся окончательной редакции законопроекта, так как текущий документ создаст проблемы для бизнеса.

"На рассмотрении находится проект, внесенный губернатором, который предусматривал налогообложение в размере 2% от кадастровой стоимости и пока касается только юридических лиц, но в перспективе - индивидуальных предпринимателей. Депутаты ЗС в ходе обсуждения законопроекта пришли к выводу о необходимости понизить ставку налога и не ввели его в действие с 2017 года. Так или иначе, к 2019 году налог должен быть введен", - подчеркнул Юрий Коренев.

Как сообщила заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, на заседаниях рабочих групп депутаты просчитывают различные варианты и стараются учесть все мнения. По словам депутата, они обсуждают и налоговую ставку, и список отраслей для льгот.

Глава областного центра Дмитрий Бердников подчеркнул, что законопроект «О налоге на имущество организаций» требует общественного обсуждения. "Важнейшая задача - сохранение и развитие малого и среднего бизнеса в городе. Хочется напомнить о десятках скверов, которые появились в городе, благодаря тому, что иркутские предприниматели подключились к этой работе, - подчеркнул мэр. - Важно взвешенно и серьезно подойти к введению в области налога на имущество".

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2017-06-21 11:29:16




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